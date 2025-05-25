中捷綠線延伸明起公聽會 全長9.94公里橫跨大坑、烏日及彰化

捷運綠線預估路線圖，捷工局表示，目前尚未定案。（市府提供）

2025/05/25 09:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市捷運綠線延伸案目前正進行綜合規劃中，捷運工程局明天起與在地民眾進行公聽會，聽取民眾的建議，捷工局表示，一旦完工，加上綠線主體線，預估可服務沿線56.2萬人，2051年全日運量達32.8萬人次，尖峰時段可達7.3萬人次，每日可減少私人機動運具使用旅次，汽車0.24萬人次、機車5.12萬人次，節省旅行時間約2.31萬小時。

捷運綠線完工後，台中市民感受到捷運的便利性，殷切期盼能早日建立如雙北的捷運路網，而捷運綠線延伸是綠線主體北延大坑、南延彰化的重要計畫，綜合規劃階段全長9.94公里，規劃8座高架車站，整體路網橫跨北屯、大坑、烏日高鐵特區至彰化市區，更是兩縣市民眾相當重視一條路線。

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而捷運延伸目前正進行綜合規劃，捷運工程局將於5月26日至28日舉行三場「捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃公聽會」，地點分別設於5月26日下午在烏日區烏日社區活動中心、5月27日下午在北屯區公所及5月28日在彰化縣立圖書館，並同步舉辦都市計畫變更草案公展前座談會，廣邀民眾參與。

捷工局長蘇瑞文表示，綠線延伸段是綠線主體北延大坑、南延彰化的重要計畫，綜合規劃階段全長9.94公里，規劃8座高架車站，整體路網橫跨北屯、大坑、烏日高鐵特區至彰化市區。願景包括「延伸大坑段活化遊憩資源」、「納入烏日副都心成為中部都會核心」、「串聯彰化強化城際通勤」等，建構半小時市區、1小時都會軌道生活圈。

捷工局表示，綜合規劃內容除涵蓋技術路線外，亦優化原可行性研究成果，調整車站位置以減少拆遷、強化轉乘效率，如新增G20a站銜接未來彰化輕軌，並於大坑端保留與未來屯區捷運紫線銜接彈性，所有規劃仍屬初步成果，最終將依行政院核定為準。

捷運綠線延伸26日起陸續與在地民眾展開公聽會。（市府提供

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