兩天逾9萬人潮 高雄法國生活節今最後一天

法國生活節晚間安排熱情法式音樂饗宴，由法國爵士女伶、音樂劇演員帶來精湛演出。（高市府提供）

2025/05/25 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕為期3天的2025高雄法國生活節，活動前兩日估算湧入逾9萬人潮，高市行政暨國際處長張硯卿表示，生活節今天（25日）是最後一天，有法語卡拉ＯＫ、法式滾球、咖啡競走，品牌市集等，晚上還有國際級音樂演出，歡迎大家把握機會感受最法式的高雄夏日！

法國生活節在高雄今年邁入第二年，整體活動規模比去年大，人氣也不輸去年，週六一整天駁二大義公園人潮絡繹不絕，市府估算週五開幕後與週六，兩天累計逾9萬人潮進場。

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行國處說明，生活節匯聚百家台法品牌的市集，不只有經典台法料理，更有馬賽皂及法式香氛等精緻手作，多元活動則包括法式咖啡競走、法式滾球、台法文化KOL講座，均吸引大批民眾熱情參與。

尤其今年新增的海洋VR電影院由法國在台協會提供多部作品，包括AQUA、星砂、人之島後、天啊，海底有鯊魚！帶領觀眾反思人與自然的關係。

法籍駁二駐村藝術家Christopher Boyd打造海洋風主視覺，巨型漫畫大受歡迎，成為今年活動最受歡迎的打卡點，藝術工作坊也吸引大小朋友發揮創意想像！台北法國實驗教育機構也舉辦兒童手作船活動，許多小朋友親手完成手作船。

晚間舞台上更是熱力四射，台法爵士女伶Estelle Perrault張婷雅、法式音樂劇演員Gauthier Herbin、國際音樂劇女伶Jaime Bono帶來熱情音樂饗宴，現場聽眾跟著舞動歡唱，成功讓活動氣氛到達高潮！

行國處提醒大家把握25日活動最後一天，一起前往駁二享受全台最大型的台法年度盛事。

法國生活節擴大規模，VR作品、藝術工作坊、戶外講座及法式競走、滾球等體驗。（高市府提供）

法國生活節擴大規模，VR作品、藝術工作坊、戶外講座及法式競走、滾球等體驗。（高市府提供）

法國生活節擴大規模，VR作品、藝術工作坊、戶外講座及法式競走、滾球等體驗。（高市府提供）

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