05/25各報重點新聞一覽

賴清德總統接見返台的「世衛行動團」，強調為了台灣人的健康人權、全世界的健康福祉，加入WHO、參與WHA，是台灣人民不變的理念。（總統府提供）

2025/05/25 07:04

自由時報

賴：WHO有台灣 會更穩固 我們不會因美國退出而放棄

賴清德總統昨接見返台的「世衛行動團」，肯定在第一線為台灣爭取醫療人權。總統強調，固然我們今年無法加入，但不會因此而放棄；也不會因為沒有預算、或因為美國沒有加入而離開。為了台灣兩千三百萬人的健康人權，以及追求全世界更好的健康福祉，加入「世界衛生組織」（WHO）、參與「世界衛生大會」（WHA），都是台灣人民不變的理念。

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中共對台統戰攻勢加劇 藍白擋國安修法 封殺逾400次

中共對台統戰攻勢加劇，民進黨立委推動多項國家安全相關修法，卻屢遭藍白兩黨聯手封殺。據民進黨團統計，曾在立法院程序委員會被阻擋、或在院會被退回而無法付委的議案，高達四○七次，另有十一案在院會被提出復議冷凍。民進黨立委昨說，若在野黨真心關切國安議題，就應支持相關預算，並盡速讓法案進入委員會實質討論，勿當中共代理人。

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水果好貴 消費者嚇退論顆買 農糧署提高溫網室栽培補助 盼穩定產量

今年以來，國產水果價格節節高升，香蕉、芭樂漲幅翻倍，市售價格高貴，消費者不再論斤，只敢論根、論顆買。農糧署指出，果價上揚是因水果多為一年期生長，受去年颱風和年初連續寒流影響，多品項收穫減少，如芒果產量恐僅常年的三到四成，為因應極端氣候挑戰，將擴大推動果樹溫網室栽培。

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聯合報

繼興達悄啟動後 大林電廠除役機也被爆啟動發電8次

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠三、四號燃煤機組近日卻遭披露，四月及五月間三度啟動發電，引發爭議。民代及環團昨又踢爆高雄大林電廠五號燃氣機組二○二二年底除役後，至今已啟動八次發電，痛批台電接連啟動無操作許可的老舊機組，罔顧南部人安全和健康，要求拆除。

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范斯：美不再投入不明確軍事任務 回到以現實為本的戰略

美國副總統范斯廿三日表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也會避免涉入無休止的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。范斯聲稱，美國未來出拳時應當謹慎，但只要出拳，就是重拳出擊；如今美國對手皆知，只要美國畫下紅線，就會果斷執行。他批評近幾任美國總統中，有些使國家涉入對國安沒有必要的衝突。路透報導說，這些總統包含同屬共和黨籍的布希與民主黨籍的歐巴馬。

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中國時報

不只興達電廠 大林除役機組 也爆重啟發電

核三停機後，繼台中市政府與台電為台中火力發電廠9部燃煤機組是否「火力全開」持續交鋒，高雄的興達電廠3、4號燃煤機組近日重啟發電也引發爭議，未料又被爆出已除役3年的高雄大林電廠5號燃氣機組，早在今年4月22日就已運轉發電12小時，且連續3年都有發電紀錄，去年甚至6度開機，而民眾卻都不知情。民代及環團嚴正要求台電及高市府環保局應該公開老舊機組發電資訊，對此，環保局承諾日後會上網公告。

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川普簽行政命令 全面復興核能

隨著高耗能的資料中心和人工智慧（AI）快速發展，帶動電力需求激增，美國總統川普23日簽署4項行政命令，計畫在未來25年內，將美國國內的核電產量提高4倍。透過這4項「核能復興」行政命令，川普政府將加快反應爐測試、允許能源部和國防部在聯邦擁有的土地上建造核反應爐，改革核能管制委員會（NRC），並促進美國的鈾開採和濃縮。

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民進黨團在程序委員會中提案，增列多次被藍白封殺的立委赴中納管的國安修法，再次遭藍白立委挾人數優勢封殺。（資料照）

國產主要水果價格。

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