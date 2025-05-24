超勵志！大肚腩尬龍舟隊國手肌肉男 池上竹筏賽飆出第3名

「天公祖龍舟團」十分勵志，最後勇奪第3名。（記者劉人瑋攝）

2025/05/24 23:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕「2025池上竹筏競賽暨嘉年華」今天在大坡池登場，竹筏直道競速前5名全被花蓮隊伍拿下，最令人跌破眼鏡的，不是有今年代表台灣參加國際龍舟隊國手的冠亞軍，而是第三名「天公祖龍舟團」一路險勝，隊員們幾乎都挺著大肚腩，「他們有肌肉，我有大腹肚」。

今天活動現場，打赤膊亮出一身古銅色肌肉的猛男，多是冠亞軍Mr.CaNoe TAIWAN與花蓮縣立體育高中隊員。Mr.CaNoe TAIWAN是花蓮縣代表隊，而花蓮體中上課就在划輕艇，又年輕力壯。主辦單位說，這兩隊都有隊員要參加2026國際龍舟賽，「今天的活動對他們來說根本是熱身，得到前一、二名無懸念」。

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但來自花蓮吉安的「天公祖龍舟團」，成員由阿美族家族湊成，有男有女，年約20到50歲，下水參戰航行路線與許多隊伍相去不多，不像長期訓練的專業「正規軍」筆直。但這支雜牌軍就算划歪了，也能硬划導正。數次奪冠的「高雄船老大」竟在初賽以1秒之差被他們擠掉；複賽對戰最終冠軍隊Mr.CaNoe TAIWAN，他們也只輸4秒。決賽則又是1秒險勝去年冠軍國立花蓮高工，拿下第三名。

賽前，一身古銅色肌肉的年輕對手在距離他們不到20公尺處熱身，吸引許多媽媽、姊姊注目禮，問起「天公祖龍舟團」是否有信心一戰？他們霸氣回答，「對方有肌肉，我們有大腹肚」，這是「培養多年」而來，不論成敗，戰到最後。

天公祖龍舟團隊員說，「他們有肌肉，我們有大腹肚」，說完撩起隊友衣服拍2下。（記者劉人瑋攝）

一身結實肌肉的運動員，吸引許多婆婆媽媽、姊姊們的目光。（記者劉人瑋攝）

專業「正規軍」談笑用兵。（記者劉人瑋攝）

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