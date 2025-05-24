高美濕地露營場整修延宕 網美打卡景點僅剩棚架

高美濕地遊客中心網美露營場「夕陽漫漫」，露營場地設備受損，目前僅剩棚架。（記者張軒哲攝）

2025/05/24 22:40

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是台中海線知名國際景點，但遊客中心網美露營場「夕陽漫漫」去年受凱米、山陀兒等颱風及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備受損，自今年2月起與遊客中心景觀餐廳暫停營運，經營團隊原預定5月31日前恢復營運，卻未見動工跡象，確定延至8月31日前開放，讓暑假旺季遊客錯失打卡景點。

「高美濕地」被譽為一生必遊一次的景點，而國際級的落日美景更是遊客必賞重點，近年周邊旅宿增加，除了遊客中心露營場，交通部航港局鎖定高美燈塔為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，讓遊客除了觀海踏浪，也能有更多生態跟住宿體驗。尤其時序入夏，遊客漸增，假日傍晚遊人如織。高美遊客中心露營場緊鄰景觀橋，可近觀風車夕照與海天一色之美，號稱海景第一排，成為打卡景點。遊客中心露營場未開放營運，也錯失暑假商機。

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市議員楊典忠說，高美濕地公園最精華的綠地山丘，目前還被歇業且殘破的露營設備佔用，市府完全喪失維護公共設施開放使用的責任。市府應立即檢討高美濕地遊客中心促參案效益，提升公共設施服務品質，將綠地還給市民，打造開放、共享且具有觀光價值的濱海休憩空間。

台中市府指出，為提供安全環境及提升遊憩品質，經營團隊已報請延長至今年8月31日，現正加速採購與規劃建置作業，建設局亦持續密切掌握進度。

高美濕地遊客中心網美露營場「夕陽漫漫」，露營場地僅剩棚架，完工期程延至八月底。（記者張軒哲攝）

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