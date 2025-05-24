屏東滿州飛魚季 生魚片緊實Q彈獲好評

滿州飛魚餐今年開出生魚片菜單，令人耳目一新。（記者陳彥廷攝）

2025/05/24 22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府與滿州鄉公所舉辦飛魚季，今天在滿州鄉佳樂水風景區舉辦，縣長周春米、原民會主委曾智勇特地前來推廣，今年滿州鄉公所別出心裁的推出滿州飛魚餐，其中令人耳目一新的生魚片，可說是滋味無窮。

一年一度的滿州飛魚季今在佳樂水風景區登場，但其實在早期飛魚因為魚刺偏多，市場反應並不熱絡，但近年漁民除發展出飛魚乾成為地方特產外，今年更結合黑鮪季熱潮推出「飛魚生魚片」，一端上桌就引來驚呼，鹹香的緊實海魚滋味，有別於黑鮪魚的豐厚油脂，令人食指大動。

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滿州鄉長古榮福邀請縣長周春米及原民會主委曾智勇及立委徐富癸到場參加，古榮福說，一個恆春半島就有兩套捕飛魚方式，與恆春漁民圍網方式捕飛魚要出動3艘漁船不同，滿州漁民是在傍晚出海尋找潮流適當位置，讓飛魚「願者上鉤」，也因為捕獲位置於洄游中後段的東海岸，肉質及魚卵都比西海岸來得更加肥美可口，今年特別開發出「飛魚生魚片」，肉質緊實卻口感Q彈，別有一番滋味。

周春米指出，此時正逢飛魚收獲期間，鄉內居民在戶外曬起飛魚乾，是滿州春夏時特有的風景，對飛魚生魚片結合鮪旗魚生魚片的巧思是感到驚艷，她說，滿州飛魚捕獲已行之有年，也是台灣重要產地，極具看頭的農特產結合滿州引以為傲的生態資源，有助於再推動觀光資源。

曾智勇則說，原民會長期致力推動原住民族產業及經濟發展，自四年前每年即補助支持鄉公所辦理「飛魚觀光產業活動」，並在整合資源後進行行銷農特產與生態旅遊及文創產業成長，進一步的提供青年返鄉創業與就業機會，提升族人經濟收益，促進在地經濟活絡。

曾智勇也視察滿州鄉文化健康站的實施成效，他說，原民會今年補助滿州鄉共四處文化健康站，而文健站不僅是長者照顧的服務據點，更是族語文化傳承與社區凝聚的重要平台，此極具在地特色的原住民族高齡照顧模式實現長照與文化共融的願景。

滿州飛魚餐今年開出生魚片菜單，令人耳目一新。（記者陳彥廷攝）

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