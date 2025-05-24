小嫻帶頭淨海！逾百名「潛海戰將」守護墾丁海洋

海保署的海洋保育大使小嫻今天也到場鼓勵眾多「潛海戰將」。（海保署提供）

2025/05/24 21:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海洋委員會海洋保育署於今天於屏東縣恆春舉辦「潛水淨海、友善珊瑚」淨海行動，號召116位熱心民眾、海洋保育大使小嫻及相關機關單位共同投入，於指定海域進行海洋廢棄物清理作業及友善珊瑚之永續生態潛水活動，最終成功清除近4公斤的海廢，完成海洋保育網iOcean回報淨海及海洋生物目擊共30筆，實踐教育與守護行動。

海保署長陸曉筠致詞時指出，前些日子於媽祖誕辰前後，有潛水客於墾丁海域拍攝到迷紋與腦紋珊瑚大量產卵的壯觀景象，而珊瑚產卵正是海洋生態健康的指標之一。海保署強調，海洋保育工作不僅需要你我在第一線守護海洋，更需從源頭減廢做起，減少陸源污染至海洋的危機，讓生命延續成永續的生態。

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海洋保育大使小嫻與海保署署長陸曉筠、國立海洋生物博物館珊瑚礁中心主任樊同雲等人共同換上潛水裝備加入淨海的行列。小嫻表示，如果在潛水過程中看到有不屬於海裡的東西，我們就順手拿上岸。希望大家可以感受一下海裡面生物及牠們的活力，因為我覺得他們在那邊生活得很愉快，我們不要去打擾他們。希望藉由大家的社群媒體把這麼有意義的活動傳出去。

海保署推動「友善珊瑚行動」結合潛海戰將活動，進行珊瑚礁重要性、生長形態、生態功能、白化因素及友善珊瑚原則講解，提升參與潛水員對環境的認知，並於活動後回報iOcean海洋生物目擊。海保署強調，透過導覽與實際體驗，潛水員學習「不餵食、不觸摸、不干擾」的行動準則，讓海洋生物得以繁衍茁壯、生生不息。淨海程中，潛水人員發現漁線纏繞在珊瑚礁上，立即以潛水剪刀執行清除海洋廢棄物的行動，實踐本日潛水淨海友善珊瑚活動目的，以行動投入守護海洋的第一線。

海保署署長陸曉筠表示，今日晴朗高溫，也是開心潛水的好天氣，感謝在地熱情、熱心的機關單位、業者、潛水教練及民眾，謝謝這些夥伴們以實際行動支持海洋保育。未來，海保署將持續推動各項海洋環境維護計畫，歡迎更多單位與民眾一同響應減塑及減廢的行列，共同為乾淨無痕的海洋努力，讓珊瑚回復生機，讓生命在蔚藍海洋中綻放。

海保署自2018年成立以來持續推動「潛海戰將」，截至目前已號召超過5800名熱愛潛水的民眾加入，並攜手潛水業者成立「淨海前哨站」，共同推廣潛水淨海活動與海洋保育意識的扎根教育，現階段已有45家潛水業者響應加入，形成遍布全台的在地海洋守護網絡，展現全民參與海洋環境守護的強大力量。

潛海戰將下海清除海廢。（海保署提供）

海保署長陸曉筠也揹起氣瓶下海。（海保署提供）

海保署副署長李曉霞參與淨海，直接下海剪漁線。（海保署提供）

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