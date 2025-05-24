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    用腳划龍舟！屏東市陸上行舟 180隊老少狠腳色衝了

    學生組速度飛快，全場加油聲不斷。（記者羅欣貞攝）

    學生組速度飛快，全場加油聲不斷。（記者羅欣貞攝）

    2025/05/24 22:05

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕提前歡度端午節，屏東市公所舉辦創意十足的「龍舟競陸」，去年首屆大受歡迎，今年吸引更多人參與，近180支隊伍今天（24日）比賽用雙腳划龍船，新增加的國小組、長春組表現也很搶眼，競爭激烈，比賽成績直到晚間出爐。

    「龍舟競陸，琪開得勝」活動今天下午起在屏東市千禧公園登場，市公所提供充氣龍舟，進行陸上划龍舟競賽，去年競賽只分幸福組（40至65歲）及活力組（18至39歲），今年擴大為國小三年級以上學童到65歲長者都可組隊報名，除了屏東市民，也吸引來自屏本縣泰武鄉等鄉鎮，以及高雄市的小學等組隊共襄盛舉，5人一隊，採計時制。

    屏東市長周佳琪說，相當感謝民眾對市公所舉辦陸上行舟活動的肯定與支持，屏東市不靠海，公所團隊以「陸上行舟」競賽，邀請市民朋友全家大小、三五好友攜手走出戶外，培養團隊合作精神，凝聚情感。今年加開競賽組別，以與端午節相關名詞做為競賽組別名稱，希望能為競賽增添趣味性。同時規畫周邊市集活動，提供小農及社區展售農特產及特色商品，促進經濟發展。

    比賽結果晚間出爐，各組冠軍如下：糯米萌芽組（國小組）「勝利無法取代隊」、龍舟少俠組（國中組）「鶴聲國中棒球隊」、競速猛將組（社會組）「王踩划隊」、錦繡五彩組（青壯組）「歐爸媽隊」、福滿艾香組（長青組）「海馬隊」。每組冠軍獎金6000 元、亞軍4500 元、季軍3000 元等。冠軍隊伍開心說，摘冠就是最好的端午節禮物！

    有的隊伍一馬當先，有的隊伍不小心跌坐。（記者羅欣貞攝）

    有的隊伍一馬當先，有的隊伍不小心跌坐。（記者羅欣貞攝）

    長青組選手展現運動家精神，賣力向前，贏得全場喝采。（記者羅欣貞攝）

    長青組選手展現運動家精神，賣力向前，贏得全場喝采。（記者羅欣貞攝）

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