端午連假去哪？彰化花壇虎山巖金針花接力開

彰化花壇虎山巖的「台東6號」金針花正在盛開，其花帶有虎紋。（記者劉曉欣攝）

2025/05/24 21:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午節還看得到金針花嗎？答案是沒問題的！因為今年彰化花壇虎山巖金針花盛開，先是黃澄澄「台東7號」一期花炸裂，接下來就是帶有虎紋的「台東6號」接力上場，緊接著「台東7號」二期花已見花梗，將在端午節熱情綻放。

金針花園丁黃先生表示，預計端午連假，「台東7號」的二期花就會接力開放，開花數量將會陸續上升。加上現有的「台東6號」正在盛開，端午連假來到花壇虎山巖賞花，還是可以看到滿滿的金針花。

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花壇虎山巖委員葉尚雯說，「台東7號」金針花有兩期花，母親節就是 「台東7號」的全盛時期，預計端午節就會進入二期花。而 「台東6號」則只有一期花，目前已進入盛開期，剛好補上 「台東7號」一、二期花的空窗期。

葉尚雯說，每個人來看金針花就是要拍美照，她也常常幫人拍照，但也有「小腹男女」苦於美拍要如何取景，其實，金針花海有設計框框讓人取景，只要站著，剛好讓框框底邊遮住小肚肚，每個人美度立刻升級，人人都可以秒當網美。

彰化花壇虎山巖金針花大多數都是台東7號，一期花進入尾聲，二期花已見花柄。（記者劉曉欣攝）

想到彰化花壇虎山巖金針花拍美照，又不想露小肚肚，運用鐵框底部遮住肉肉肚就行了。（記者劉曉欣攝）

花壇虎山巖委員葉尚雯示範如何運用鐵框拍金針花美照，只要把鐵框底部遮住肚子就行了。（記者劉曉欣攝）

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