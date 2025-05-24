火龍果園驚見3米「年獸」巡田！ 彰化縣農民直呼好兆頭

臭青母（王錦蛇）不閃避，還不停吐信、發出「嘶嘶」聲示威。（陳致嘉提供）

2025/05/24 21:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮火龍果農陳致嘉，今（24日）早上在果園整理枝條時，赫然發現一條長近3公尺的臭青母蛇（王錦蛇）盤踞在棚架上，還不停吐信、發出「嘶嘶」聲示威，氣場強大到讓他當場腿軟。他無奈笑說：「蛇年遇到年獸巡田水，還是互相尊重吧！」

陳致嘉回憶，早上7點左右他正忙著修剪枝條，抬頭一看，竟發現一條粗如手臂、長達近3米的大蛇橫在眼前的棚架上，距離不到50公分。「牠還對著我吐信、發出聲音，當下整個人都僵住了，連呼吸都不敢太大聲。」

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他表示，果園約4分地，偶爾會遇到蛇類出沒，但過去看到的多是小條的，一聽到人聲就跑得無影無蹤，這次卻遇到一尾「霸氣外露」的大蛇，不僅毫無懼色，還悠哉爬上棚架曬太陽，讓人心驚膽顫。

陳致嘉推測，果園採無毒栽培，吸引不少鳥類築巢，蛇可能是循著鳥蛋氣味而來，打算大快朵頤一頓「蛋宴」。不過他確認這是無毒的臭青母後，決定不打擾，任牠自然離去。

「蛇也是自然生態的一部分，還能幫忙清老鼠、蝸牛」，陳致嘉說，就當牠是來幫忙顧田的吧，他也笑說，既然今年是蛇年，遇到這樣的「年獸」巡田就和平共處，也算是好兆頭啦。

火龍果農陳致嘉整理枝條時，發現長近3公尺的臭青母盤踞在棚架上，當場僵住，連呼吸都不敢太大聲。（陳致嘉提供）

陳致嘉表示，日前就遇到這條臭青母擋路，但認為蛇是自然生態一部分，並未捕抓。（陳致嘉提供）

陳致嘉種植火龍果多年，曾獲得紅肉組全國評鑑賽第三名跟多次彰化第一名肯定。（陳致嘉提供）（記者陳冠備攝）

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