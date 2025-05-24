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    綠牆展現韌性！三芝八賢里「風履新生」藝術裝置揭幕 

    三芝區八賢里民創作象徵災後重生的裝置藝術作品「風履新生」，今日於八賢里揭幕。（三芝區公所提供）

    三芝區八賢里民創作象徵災後重生的裝置藝術作品「風履新生」，今日於八賢里揭幕。（三芝區公所提供）

    2025/05/24 21:40

    〔記者羅國嘉／新北報導〕去年山陀兒颱風重創新北三芝區，帶來嚴重災情，風災過後八賢里民將倒伏的竹子與破損雨鞋，創作象徵災後重生的裝置藝術作品「風履新生」，今（24日）於八賢里揭幕。

    去年山陀兒颱風重創三芝區，其所帶來的狂風暴雨重創八賢里，不僅農田流失、農作物毀損、十幾戶民宅更遭土石泥流沖入家中，部分道路與排水設施也因山洪暴漲與土石坍崩嚴重受損，受災情景滿目瘡痍，至今仍歷歷在目。

    在市府、公所及里長積極搶救下，展開家園重建行動，結合在地居民與愛心志工合力清理家園，目前受損最嚴重的八連溪步道護岸已復建完成，沿線路面及欄杆也正在施作中，八賢里已逐步重現生機、恢復生活日常。

    八賢里長楊振蜂表示，「風履新生」裝置藝術即是在重建過程中孕育而生，藝術品選用風災中倒伏的竹子，與居民用以搶救家園的破損雨鞋製作，打造出一面獨具意義的綠牆，將原本象徵苦難與損壞的物件，轉化為承載生命的容器，呈現於八賢市民活動中心一側的竹柵圍籬，一雙雙飽經風雨的雨鞋，搖身一變成為五顏六色的花器，綠意盎然的植栽從中探出，不僅象徵重生，也映照農村堅韌的生命力。

    三芝區長賴小萍指出，「風履新生」四字是由寶特瓶蓋拼成，加入環保的概念，其中「履」字難度最高，也象徵社區面對再艱困的處境，終能團結挺過。「風履新生」裝置藝術的啟用，讓八賢里這座純樸農村，以獨特的方式紀錄重建歷程，寫下屬於自己的災後篇章，透過藝術療癒傷痛，為更多社區帶來靈感與勇氣。

    八賢里民創作象徵災後重生的裝置藝術作品「風履新生」，今日於八賢里揭幕。（三芝區公所提供）

    八賢里民創作象徵災後重生的裝置藝術作品「風履新生」，今日於八賢里揭幕。（三芝區公所提供）

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