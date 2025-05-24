流量密碼？端午必看的鹿港小鎮光影節 今年主角換成它

2025/05/24 21:40

鹿港亮起來！小鎮光影藝術節今年與「LINE FRIENDS minini」合作，刷一波打卡熱潮。（記者劉曉欣攝）

鹿港的小鎮光影藝術節今年與「LINE FRIENDS minini」合作，推出超可愛的光影作品。（彰化縣政府提供）

鹿港的小鎮光影藝術節今年與「LINE FRIENDS minini」合作，推出超可愛的光影作品。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午必看的鹿港「小鎮光影藝術節」今天（24日）晚間點燈，吸引大批人潮往鹿港溪賞燈，今年則與全球知名IP「LINE FRIENDS minini」合作，也是minini在台灣首場大型戶外展出，而縣府也抓到了流量密碼，連續幾年都是與知名IP合作，也成功透過打卡效應，創造話題。

「鹿港慶端陽」的龍舟賽自從移回福鹿溪舉辦，由於離市區近，加上開辦夜間龍舟，打造夜的鹿港，都讓鹿港創造過夜的旅宿觀光產值。隨著前瞻建設投入大量經費把鹿港溪從惡臭翻轉為綠地，成為「小鎮光影藝術節」最好的展出綠廊。

今天晚間許多人都先來搶著打卡，不同於中山路的幾何圖形所營造的層層燈海，鹿港溪以主題燈來佈燈，今年主角是全球知名IP「LINE FRIENDS minini」，讓人一看就懂，一看就認識，全場都是搶著打卡的人潮。

縣長王惠美表示，鹿港不只是白天好玩，夜間也更有風情，尤其近年來強力推動讓鹿港越夜越美麗，「小鎮光影藝術節」就是讓鹿港的端午節，鹿港的盛夏，在入夜後都更有看頭。

鹿港的「小鎮光影藝術節」去年是以可愛療癒的IP「角落小夥伴」，點亮鹿港溪、桂花巷藝術村，前年IP則是柴語錄，今年則是與「LINE FRIENDS minini」合作，年年透過話題IP，讓光影藝術更有超人氣。

去年的鹿港光影藝術節以角落小夥伴為主角人物。（彰化縣政府提供）

去年的鹿港光影藝術節以角落小夥伴為主角人物。（彰化縣政府提供）

前年的鹿港小鎮光影藝術節，以柴語錄為主角。（彰化縣政府提供）

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