金黃花瀑好浪漫！來南大阿勃勒節 找「格西夫婦」

2025/05/24 20:59

台南大學阿勃勒金黃色花瀑與紅樓磚牆相互輝映。（記者洪瑞琴攝）

台南大學校園阿勃勒漸次綻放，別具春神韻味。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每逢初夏，台南大學府城校區總有一抹金黃綻放迎接畢業季。今年氣候偏熱，阿勃勒尚未全面盛開，但已有枝頭吐露燦爛花影，漸次綻放、金黃閃亮。最具代表性的市定古蹟紅樓前阿勃勒樹已率先亮相，為明（25）日阿勃勒節揭開序幕，邀請大家來找「雕像夫婦」格西先生與格西太太！

阿勃勒節已成為校園經典節慶，結合自然與藝文美不勝收。值得一提的是，今年宣傳別出心裁以漫畫風格，設計「雕像夫婦的日常」主題。陪伴學子校園生活的公共藝術作品，化身「雕像夫婦」、「銅管夫妻」，透過漫畫擬人化串連校園角色日常。

南大阿勃勒節透過漫畫串連校園角色日常，趣味呈現花季活動亮點。（台南大學提供）

尤其令人噴笑的俏皮撩情金句：「我們每天都在滿天的黃金雨裡，抱緊處理。誰比我們浪漫？」「親愛的，阿勃勒開的金燦燦的，你幫我拍一些美照，我要求不多，就是美肌、大長腿」，趣味呈現花季活動亮點，邀請大家來猜找漫畫人物之謎。

明天將於誠正大樓穿堂舉行開幕式及高中熱舞賽。熱舞賽歷年來深受青年朋友喜愛，今年邀集多組高中熱舞團體共襄盛舉，展現各自風格與活力。

6月3、4日將在阿勃勒樹下推出學生社團表演活動，包括管樂、現代舞、吉他、長笛、漫畫社等輪番登場，校園也將飄散來自學生咖啡社的濃郁香氣。此外，「阿勃勒電影院」、「美好南得—畢業市集」等活動也將陸續登場。

阿勃勒花期約1個多月，隨時間推移花況將愈加繽紛動人。民眾不妨把握花期，到南大賞花、看表演、感受青春活力。

校園「雕像夫婦」格西先生和格西太太，藝術作品名稱《親情》。（記者洪瑞琴攝）

台南大學誠正大樓前「銅管夫婦」，藝術作品名稱《薪傳》。（記者洪瑞琴攝）

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