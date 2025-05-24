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    澎湖花火節前進七美 12分鐘煙火秀「美美美美美美美」

    澎湖國際海上花火節首場離島場，今晚在七美夜空引爆。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節首場離島場，今晚在七美夜空引爆。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/24 21:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節今天首場離島場七美場今晚（24日）登場，沒有史努比無人機秀助陣，但有史努比玩偶在七美各景點賣力演出，超過5147發煙火打造絢麗奪目的12分鐘煙火秀，揭開七美旅遊季，吸引單日3500人登島。

    專業煙火團隊今晚在七美海岸施放主題煙火，長達12分鐘，結合高空造型與海面映射，設計風格強調色彩層次與節奏同步，照亮七美夜空，倒映於蔚藍海面，營造「海天一色」絢麗畫面。不過，今年無人機秀限定在觀音亭10場次，離島場及地方特色場無緣欣賞。

    現場舞台表演邀請七美國小附設幼兒園學童、七美西湖社區、台語歌手蘇宥蓉演出。澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員莊光大、陳佩真、張仁和、魏睿宏、澎湖縣政府祕書長楊書舜、環保局長蔡淇賢、旅遊處長陳美齡、七美鄉長呂啓俊等人都到場同樂。

    七美知名觀光景點有雙心石滬、石獅、小台灣、七美人文化園區、南嶼城等，除了地質奇景，更富涵歷史人文故事，豐富的天然觀光景點以及新鮮肥美的海鮮，更讓旅客流連忘返。澎湖縣政府旅遊處為了彌補離島看不到史努比無人機秀，派大型玩偶到七美，在各景點讓遊客及民眾拍照打卡。

    離島場看不到史努比無人機秀，但大型玩偶穿梭各景點。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    離島場看不到史努比無人機秀，但大型玩偶穿梭各景點。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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