週日中南部慎防短暫大雨 北台灣整天濕涼

週日水氣偏多，各地有局部短暫陣雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/05/24 21:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）水氣偏多，各地有局部短暫陣雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨；白天北部及宜花地區整天濕涼，高溫約23到25度，中南部及台東地區約28到31度。

中央氣象署預報，週日水氣偏多，各地降雨機率高，有局部短暫陣雨的天氣，其中，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生機會，外出建議攜帶雨具備用；鋒面通過及東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，請注意。

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溫度方面，週日東北季風影響，夜晚清晨天氣偏涼，各地低溫約溫約21到24度，白天在北部及宜花地區整天濕涼，高溫約23到25度，中南部及台東地區約28到31度，感受上較為溫暖；離島天氣：澎湖為多雲，23到27度；金門為陰時多雲短暫陣雨，21到26度；馬祖為多雲短暫陣雨，21到25度。

天氣風險公司指出，週日受東北季風影響，另外華南雲雨區會持續帶來水氣，預估各地仍是陰有短暫陣雨天氣，山區附近受地形攔截作用影響，會有較多的累積雨量，類似的天氣型態會持續到下週一白天，入夜以後水氣才會較明顯的減少、轉趨穩定天氣。

紫外線指數部分，週日僅澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

空氣品質方面，週日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響空氣品質，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，白天北部及宜花地區高溫約23到25度，中南部及台東地區約28到31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日僅澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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