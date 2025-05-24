超人氣彰化「挖蛤」 端午連假不辦理由曝光

彰化線西挖蛤活動今年首場在今天登場。（黃泯嘉提供）

2025/05/24 20:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年都大受歡迎的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，今年首場在今天（24日）登場，受到微雨影響，參加的人數只有300多人，讓每人都挖到好多的海蛤，心滿意足回家，眾人敲碗端午節再辦，但執行長黃泯嘉表示，因為潮汐時間沒辦法配合，確定端午連假不辦。

黃泯嘉強調，因為舉辦挖海蛤活動，就是要配合潮汐，必須退潮時分是在下午或是傍晚，才能讓民眾安全挖蛤。由於端午連假退潮時段是在清晨，不適合辦活動，確定端午連假不辦，最快要等到端午過後的6月週末再開辦。

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黃泯嘉表示，今天因為天氣晴時多雨偶陣雨，讓參加的人數較少，大約只有300多人，因此，每個人都挖得非常開心，人人都是滿載而歸，有親子團6、7人就聯手挖了18台斤的海蛤，全數以大盤價每台斤100元計算，這團決定全部帶回家，覺得超級划算。

也有母女檔2人都是神挖手，兩人就挖了10幾台斤，也是全部買回家，決定要快炒一大盤來犒賞自己。黃泯嘉說，其實陰天最適合挖蛤，天氣又不會太熱，其實今天下午的活動期間，完全都沒有下雨，真是老天幫忙。

許多親子都挖到超大海蛤。（黃泯嘉提供）

彰化線西挖蛤活動今年首場今天登場，許多親子都挖到超大海蛤。（黃泯嘉提供）

親子挖到超大海蛤。（黃泯嘉提供）

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