今夏最震撼！碧潭水舞+火焰「水火共舞」 煙火秀這3天限定

新北市「碧潭水舞季」今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效、高空水柱和煙火交相輝映，聲光效果加倍好看。（記者翁聿煌攝）

2025/05/24 20:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「碧潭水舞季」今晚（24日）開幕，首次以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效、高空水柱和煙火交相輝映，聲光效果加倍好看。即日起到7月6日連續44天，每晚6點半到9點、每半小時共6場水舞展演，還有6月4日、18日與7月5日3場限定水舞煙火秀，帶來夏夜最震撼的視覺盛宴。

新北市長侯友宜與來賓今晚踩動「轉動騎激」裝置，啟動主舞台水火交融開幕演出，炙熱火焰與飛濺水柱在七彩燈光的映照下同步噴發，壯觀震撼，高潮則是中後段加上中低空與高空的煙火，伴隨水舞照亮夜空，搭配碧潭吊橋的夜景，視覺效果更見豐富，觀眾紛紛鼓掌叫好。

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「轉動騎激」自製水舞 踩出6米高水柱

侯友宜說，碧潭水舞已連續舉辦10年，深受大小朋友喜愛，今年創新打造「水火共舞」的震撼感官饗宴，還推出結合運動精神的「轉動騎激」互動式體驗裝置，只要在假日踩踏「轉動騎激」裝置，就能激起最高6米水柱，創造專屬個人的水舞秀，兼具趣味與創意，呼應今年登場的「2025雙北世界壯年運動會」。

活動期間，水舞展演區前草坡打造如彩色星空般的光環境，每晚展演前1分鐘轉換為螢火蟲燈效，營造如夢似幻氛圍，端午連假將舉辦「端午享樂市集」，5月31日更邀請女子火舞團「彤之燁火舞集」與發條娃娃表演藝術團隊帶來精采演出，結合武術與民俗技藝，以火焰之舞展現力與美的極致魅力，為碧潭夜晚注入熱情與動感演出。

碧潭水舞季今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效。（記者翁聿煌攝）

碧潭水舞季今年以「水火同源」為主題，6月4日、18日與7月5日3場限定水舞煙火秀。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜與來賓踩動「轉動騎激」裝置，啟動主舞台水火交融開幕演出。（記者翁聿煌攝）

碧潭水舞季即日起到7月6日連續44天，每晚6點半到9點、每半小時共6場水舞展演。（記者翁聿煌攝）

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