不用出國看展！斯洛伐克、日、台藝術展 台南登場

日本藝術家杉原信幸和中村綾花駐村成果展《西拉雅之樹、波浪的家譜、蕭壠之船》，展場打造1艘大船。（蕭壠園區提供）

2025/05/24 21:20

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠文化園區國際藝術村與斯洛伐克交流特展《鏡光映島》、日本藝術家杉原信幸和中村綾花駐村成果展《西拉雅之樹、波浪的家譜、蕭壠之船》，今天（24日）在蕭壠園區開展，國際藝術交流，觀眾不用出國，就能欣賞台、日、斯洛伐克三國藝術家的作品，感受藝術滿滿能量，日本藝術家真的在展場打造1艘大船。

《鏡光映島》邀集斯洛伐克藝術家彼得‧巴蘭、瓦倫蒂娜．胡奇科娃和台灣藝術家黃建樺、程仁珮參與創作。

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黃建樺以街頭攝影與數位繪圖，探討疫情時代下人們對自由與認同的再思索；程仁珮走入傳統市場，結合訪談、食材與物件創作攝影裝置，映照勞動與文化記憶。

彼得．巴蘭與瓦倫蒂娜．胡奇科娃，透過雕塑與動態影像，捕捉台灣城市氣味與地景。展覽橫跨紀實與想像，凝聚食物、病毒、地景與身體等意象，勾勒出一幅當代肖像圖譜，讓展覽成為跨文化場域。

在蕭壠國際藝術村駐村的杉原信幸與中村綾花，追尋台灣原住民祭儀，展覽《西拉雅之樹、波浪的家譜、蕭壠之船》以西拉雅文化、蕭壠文獻史料作為創作養分，運用在台南北門蘆竹溝漁港現地撿拾的蚵殼和向南市文資建材銀行借用的舊木材，將舊木材與串串蚵殼樹化作桅杆，打造1艘駛向台灣的大船。

今天2展開幕時，並邀請子龍國小太鼓表演，搭配藝術家舞蹈及歌聲，炒熱現場氣氛，感受藝術家賞析台南文史的魅力。《鏡光映島》與《西拉雅之樹、波浪的家譜、蕭壠之船》將展覽至8月10日，每週三至週日免費參觀。

日本藝術家杉原信幸（右）、中村綾花（左）。（蕭壠園區提供）

「鏡光映島」展覽。（蕭壠園區提供）

斯洛伐克藝術家彼得‧巴蘭。（蕭壠園區提供）

藝術家程仁珮。（蕭壠園區提供）

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