「這不是畢業，這是逃脫成功」 這所大學校長AI致詞暴紅

郭伯臣用AI軟體為畢業生致詞「這不是畢業，這是逃脫成功！」，被畢業生大讚超酷畢典。（中教大提供）

2025/05/24 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「這不是畢業，這是逃脫成功！」台中教育大學今天舉辦畢業典禮，校長郭伯臣使用AI軟體致詞，形容畢業生「一群曾經忘記帶學生證、忘記交報告、忘記來上課，甚至忘記自己修幾學分的年輕人，現在奇蹟般站在這裡……準備合法離開學校」，超酷致詞被畢業生大讚「超酷的畢典！」而在校生代表也直接在畢典召喚虛擬偶致詞。

郭伯臣使用ChatGPT致詞，致詞內容跳脫諄諄教誨式的內容，讓畢業生以及家長們大開眼界。郭伯臣表示，因本身是學AI，想讓畢業典禮有趣一點，致詞內容不要太八股，於是使用「ChatGPT」中講話比較有趣的「Monday」擬致詞稿，內容全是親身經驗，都是共同的記憶。

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學生將今年畢業校長致詞影片PO上網，獲得許多迴響，網友大讚「超酷的畢典」、「校長用ChatGPT致詞，贏過99%大學校長」、「會說實話的校長，沒幾個了！」

致詞內容包括形容學生「這幾年到底學了什麻，最有用的事，怎麼在凌晨3點還能眼神死跟小組說『我現在改排版』，還學會用『網路斷線』這句話去解決90%作業遲交，這些能力未來都會用到。

「跟主管報告遲交的時候，用剛剛家裡停電，『爽度一樣、風險高一點、樂趣更大』，更問及家長，看到孩子身穿學士袍是不是很感動，『這小孩真的沒有被退學』。」都讓學生、家長引發共鳴。

郭伯臣說，他花了一整晚約5、6小時，訓練AI機器人擬致詞稿，錄了8、9段，自己熬夜剪輯完成，沒預期學生會將影片上傳網路，只希望致詞不要太無聊。

郭伯臣也說，訓練AI機器人寫致詞稿，並不簡單，他下了3個重點指令，模擬中教大校長的身分，給予畢業生祝福，內容必須要有趣，不能太八股，指令更強調要「放飛自己」，發現生成的內容不夠有趣時，還得說明更多細節，例如：校內的WIFI不太好以及停電的經驗，讓致詞內容貼合實際情況。

目前台中教育大學校內課程也融入AI，郭伯臣說，籌組智慧教育師培聯盟，有29所大學參與，未來教師們所要教授的學生在AI環境成長，教師也要學會使用AI來教學。

郭伯臣用AI軟體為畢業生致詞「這不是畢業，這是逃脫成功！」等內容，被畢業生大讚超酷畢典。（翻攝自Threads）

郭伯臣用AI軟體為畢業生致詞「這不是畢業，這是逃脫成功！」等內容，被畢業生大讚超酷畢典。（翻攝自Threads）

在校生代表直接在畢典召喚虛擬偶致詞。（翻攝自Threads）

郭伯臣（中）用AI軟體為畢業生致詞「這不是畢業，這是逃脫成功！」等內容，被畢業生大讚超酷畢典。（中教大提供）

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