黃金蝙蝠就是喜歡來！台南大社國小夜精靈生態教室揭牌

大社國小正門口的樹上，可看見黃金蝙蝠群聚、棲息。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/24 19:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新市區的大社國小，每年入春後，樹上都會有被列為近危物種的金黃鼠耳蝠陸續聚集、棲息，校方發展為特色課程，扎根自然保育，並透過跨國捐助經費逾250萬元，打造以黃金蝙蝠為主題的夜精靈生態教室，今天熱鬧揭牌。

校長郭茂松表示，俗稱黃金蝙蝠的金黃鼠耳蝠，因棲地破壞與農藥使用，族群數量逐漸減少，而正門口旁的大葉欖仁樹每年都會吸引聚集，白天擠在一起倒掛在枝幹上，成為當地奇景。

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這株大葉欖仁特別吸引黃金蝙蝠棲息，最早在2013年由台灣蝙蝠學會發現，前任校長蔡楠清持續觀測，記錄其生態週期性，開春後按時回來報到，5月起數量遞增，暑假達高峰，接著則會逐漸減少，直至全部不見。

蔡楠清在8年前剛看見時，黃金蝙蝠不到10隻，後來群聚數已破百，且依照季節，週而復始地出現、消失，成為該校最佳的生態活教材。

為讓學童更加了解蝙蝠保育與環境生態，大社國小運用校內閒置空間，在台北華朋扶輪社熱心協調國際扶輪社支持下，以逾250萬元的獎助經費，打造「樂蝠夜精靈教室」，市長黃偉哲帶領各界貴賓一起揭牌。

副議長林志展與議員余柷青、李文俊、陳碧玉等出席捐贈、揭牌儀式，並參觀蝙蝠生態教室，以及校方打造的科技走廊。

黃偉哲感謝華朋扶輪社協調爭取國際扶輪基金會的捐助，推動樂蝠夜精靈教室的設立，不僅大社國小受惠，附近的學子也都能前來利用，讓孩子們能了解身邊的生態，進而自幼養成環境保育的好習慣。

黃偉哲強調，中央對地方的補助漸減，市府必須努力與民間連結，並籌募相關的資源，這次從台北華朋扶輪社所爭取的經費，也可看出社會對孩子教育的重視。

黃偉哲說「窮不能窮教育」，市府會努力讓孩子有最好的學習機會，包含最新的科技知識，以及對於環保專業的認知等，絕對全力以赴。

而台灣看見家鄉推廣教育協會也協助拍攝蝙蝠生態紀錄片，未來將代表台灣參加國際影展；大社國小為了幫生態教室命名，還展開為期一週的全校票選活動，相當慎重。

最後「樂蝠夜精靈教室」以154票高票當選，校方認為透過命名活動，讓孩子將創意體現在對生態的關心，蝙蝠故事已編入全年級特色課程，落實生態永續教育。

大社國小以黃金蝙蝠為主題，打造極具校園特色的生態教室，副議長林志展呈現系列的文創品。（記者吳俊鋒攝）

由扶輪社捐資打造的樂蝠夜精靈教室，熱鬧揭牌。（記者吳俊鋒攝）

黃金蝙蝠只會群聚、棲息在這株大葉欖仁樹上。（記者吳俊鋒攝）

大社國小運用閒置空間，由扶輪社捐資打造的樂蝠夜精靈教室，熱鬧揭牌、啟用。（記者吳俊鋒攝）

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