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    5感體驗客家 桃園客家工藝節「技藝×記憶」開展

    聲音藝術家方子懷（左）採集5位客家工藝師創作的聲音過程，以第1人稱的聆聽觀點，帶大家聽進工藝師的創作過程。（記者黃政嘉攝）

    聲音藝術家方子懷（左）採集5位客家工藝師創作的聲音過程，以第1人稱的聆聽觀點，帶大家聽進工藝師的創作過程。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/24 19:41

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局首度舉辦「2025客家工藝節」系列活動，今天起在崙坪文化地景園區登場，藉工藝節宣傳園區首次常態展「技藝×記憶-物語流轉．技憶受信」展覽，透過五感展區體驗，串連在地跨時空的客家工藝，表達工藝品既融入現代生活，也蘊含客家民族內斂委婉情感，展期到6月29日。

    策展人張卉君說，策展主題呼應崙坪文化地景園區本來是日治時期的國際電話受信所，為發送、接收訊息的場域，物件存在比人類生命長久，在世代之間流轉，透過技藝與記憶，呈現物件具「溝通」特性。

    聲音藝術家方子懷採集記錄5位客家工藝師創作的聲音過程，以圓形的聲音指向為概念，將布幕圍成圓區，裡頭擺耳機，讓參觀者聆聽創作過程的聲響。方子懷說，他在這次展覽試著提問「聲音能否反映出工藝創作？」採集聲音裡，有各種職人的試錯經驗，他像面鏡子，反射工藝師的時間堆積，相對於影像媒材，只透過聲音，以第1人稱的聆聽觀點，帶大家打開耳朵，將工藝師的創作過程聽進內心，感受、理解工藝創作。

    觸覺區含草編達人王昱翔的如意蓮、白沙岬燈塔、YouBike單車、白鷺鷥作品，以及已故國寶大師戴阿爐的竹椅、魏榮明的木椅。王昱翔說，他傳承父親草編技藝逾20年，創作難度在造型的角度細節，需耐心編成，配合展覽空間，精選觀音區代表意象呈現。

    視覺部分，藝術家林益勤以剪紙技法結合雷雕，創作草編、茶藝、裁縫、糊紙、籃曬的圖騰屏風，呈現百工百藝的記憶交疊與延續；味覺，藝術家李依諦以日常剩食，包括大頭菜、咖啡渣、火龍果製成可降解塑膠，做成3件幾何造型，呼應客家惜物，反思人類與生活文化的關係；策展團隊另以柑橘、艾草、樟樹、菜乾、龍眼乾搭建「聞心物語」展區，分別對應振奮、療癒、平靜、懷舊、快樂的情緒，讓嗅覺交會客家文化。

    副市長王明鉅說，這次的客家工藝節是全國第1次辦理，藉由客家工藝節，傳承延續客家文化及技藝，除了客家工藝特展外，今、明天還有眾多特色市集與體驗活動，透過實際參與，感受客家工藝之美及文化底蘊。

    客家局長范姜泰基說，客家工藝反映客家族群的生活態度與智慧，未來持續透過「季節主題展×工藝共學×在地共好」模式，推動園區轉型為全國指標性的客家工藝交流場域。

    客家工藝草編達人王昱翔（左3）與桃園市副市長王明鉅（左4）、貴賓合影。（記者黃政嘉攝）

    客家工藝草編達人王昱翔（左3）與桃園市副市長王明鉅（左4）、貴賓合影。（記者黃政嘉攝）

    客家工藝草編達人王昱翔展出作品，右起依序為如意蓮、白沙岬燈塔、YouBike單車。（記者黃政嘉攝）

    客家工藝草編達人王昱翔展出作品，右起依序為如意蓮、白沙岬燈塔、YouBike單車。（記者黃政嘉攝）

    藝術家李依諦以日常剩食，包括大頭菜、咖啡渣、火龍果製成可降解塑膠，做成3件幾何造型，呼應客家惜物，圖為「身份迷宮」作品。（記者黃政嘉攝）

    藝術家李依諦以日常剩食，包括大頭菜、咖啡渣、火龍果製成可降解塑膠，做成3件幾何造型，呼應客家惜物，圖為「身份迷宮」作品。（記者黃政嘉攝）

    藝術家林益勤以剪紙技法結合雷雕，創作草編、茶藝、裁縫、糊紙、藍曬的圖騰屏風（左邊展區），呈現百工百藝的記憶交疊與延續。（記者黃政嘉攝）

    藝術家林益勤以剪紙技法結合雷雕，創作草編、茶藝、裁縫、糊紙、藍曬的圖騰屏風（左邊展區），呈現百工百藝的記憶交疊與延續。（記者黃政嘉攝）

    策展團隊以柑橘、艾草、樟樹、菜乾、龍眼乾搭建「聞心物語」展區，讓嗅覺交會客家文化。（記者黃政嘉攝）

    策展團隊以柑橘、艾草、樟樹、菜乾、龍眼乾搭建「聞心物語」展區，讓嗅覺交會客家文化。（記者黃政嘉攝）

    策展人張卉君說，物件存在比人類生命長久，在世代之間流轉，透過技藝與記憶，呈現物件具「溝通」特性。（記者黃政嘉攝）

    策展人張卉君說，物件存在比人類生命長久，在世代之間流轉，透過技藝與記憶，呈現物件具「溝通」特性。（記者黃政嘉攝）

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