潮時尚走秀 新莊廟街展新風貌

「廟街潮時尚」跨界走秀，展出「針織女王」設計師潘怡良以廟宇元素設計的40套秀服。（記者黃子暘攝）

2025/05/24 19:37

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區景點「廟街」歷史悠久，市府將其宗教廟宇元素與時尚融合，自即起至6月22日舉行「潮盛新莊」系列活動，讓老街展現新風貌，今（24）日「廟街潮時尚」跨界走秀展出「針織女王」設計師潘怡良以廟宇元素設計的40套秀服，民眾目不轉睛。市長侯友宜指出，市府推出「新莊百年風貌整合計畫」，從軟硬體重現廟街風華，盼吸引更多年輕人親近傳統文化。

侯友宜介紹，廟街是在地信仰重心與重要文化場域，市府推動整合計劃，藉由跨局處合作、軟硬體設備改善，推動空間改善、特色店家輔導到青年參與，讓老街展現新風貌；「潮盛新莊」活動希望以創新的詮釋方式展現文化特色，走秀活動則是以服裝設計為載體，吸引更多年輕族群親近傳統文化。

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潘怡良介紹，40套秀服靈感萃取自新莊廟街的文化符碼，概念包含以「廟街記憶」、「北管樂韻」、「神將威儀」、「鼓藝節奏」及「歷史軌跡」，設計中有取材自廟街的屋簷線條、磚雕紋飾與夜市燈光色彩，希望藉由傳統紋樣、現代拼貼手法，營造鮮明的視覺衝擊。

文化局長張䕒育說，秀服融合官將首臉譜、造型，或是透過幾何剪裁、層次設計與剛性布料表現鼓藝的力道，也有秀服將古地圖、水路圖樣做為視覺基礎，融入科技感材質，讓過去、未來在服飾上交錯。

文化局表示，走秀活動中的8套精選秀服將於6月5日至6月22日在新北青創新莊膠囊工作站展出；「潮盛新莊」系列活動將延續至6月22日，6月7日在新莊慈祐宮與武聖廟前廣場舉辦「廟街展演活動」，包含「新西園掌中劇團」帶來《濟公傳奇收妖救狀元》、「戲鈴人扯鈴隊」帶來《轉鈴獻藝》、劇團「戲箱文化」群口相聲《誰最能唱》、「禾一文化傳承舞團」透過街舞結合傳統儀式，重現新莊官將首文化，詳細活動資訊可上活動官網查詢。

新北市府舉行「潮盛新莊」活動，市長侯友宜（中間藍衣者）說，希望吸引更多年輕人親近傳統文化。（記者黃子暘攝）

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