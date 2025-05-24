台灣藍寶石！國產藍莓農村派對 週末假日草悟道登場

台灣國產藍莓大聯盟（MLB）今年「五月瘋藍莓」，週末假日在草悟道舉行。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/24 19:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣的藍寶石！農業部農村發展及水土保持署台中分署行銷國產藍莓第3年，集結青年小農成立品牌「布魯貝莉」，成立台灣國產藍莓大聯盟（簡稱MLB），五月瘋藍莓，今明兩天擴大在草悟道舉行「台中水保樂園」，打造全台首場以國產藍莓為主題的農村派對。

農村也能很潮！藍莓大聯盟舉辦創意市集、音樂會集結中苗地區超過50位青農、社區與中區環境教育場所聯盟共襄盛舉，以「藍莓」為主軸，超過50個農村創意市集攤位，還有藍莓鮮果、藍莓苗、氣泡水、冰棒、冰淇淋、爆米花、手作甜點等創新藍莓產品，更設有親子體驗與農村環境教育展區。

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農業部農村水保署李鎮洋署長表示，5月是農村水保月，透過藍莓創新主題，強化民眾對水土保持、防災、綠色農業的重視，促進農村產業升級與社區凝聚。

台中分署陳榮俊分署長指出，國產藍莓年產量僅50公噸，佔市場總需求量3000公噸，僅約1.6%，分署將中苗地區的藍莓小農集結為台灣國產藍莓大聯盟，簡寫就是MLB，就像美國職棒大盟。

台灣國產藍莓大聯盟去年與中華職棒結合，青農到大巨蛋參加明星賽，產業時髦又與運動結合，青農有將近30人，也在苗栗成立莓果合作社，目標希望在這2、3年內達到5%市占率，吸引更多青農種植，目前種植面積超過10公頃，朝向30公頃邁進，加上團隊行銷，讓國產藍莓被大家看到。

陳俊榮表示，中苗地區氣候溫度適合種植藍莓，青年農民對於科技農業有興趣、也更容易入手，這是國產藍莓的優勢，讓新興產業藍莓成為極具潛力的藍海農業，希望透過政府輔導，吸引更多農民投入，開創農村產業新局。

台灣國產藍莓大聯盟（MLB）週末假日舉辦農村市集派對。（記者蔡淑媛攝）

台灣國產藍莓大聯盟（MLB）週末假日舉辦農村市集派對。（記者蔡淑媛攝）

弘光科大食品科技系師生與台中分署，打造26吋藍莓蛋糕。（記者蔡淑媛攝）

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