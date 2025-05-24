新北龜吼漁夫市集海水供給不穩 海鮮死亡業者損失慘

新開幕不到1個月的龜吼漁夫市集馬達故障，水量不穩甚至沒水，造成螃蟹等海鮮死亡，攤商抱怨。（記者盧賢秀攝）

2025/05/24 18:59

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市萬里區龜吼漁夫市集4月27日才開幕，最近傳出海水馬達故障，攤位水量不穩甚至沒水，導致蝦蟹等海鮮死亡，攤商說1天損失好幾千元，現在不敢進螃蟹了。市府漁業處表示，已要求廠商儘速修復馬達，並以備援系統持續供水。

市議員張錦豪指出，龜吼漁夫市集攤商反映，海水馬達故障沒水，導致攤商損失慘重。漁民攤商最在意的是海水，必須24小時循環，維持海產存活，結果這幾天海水斷斷續續，昨天沒水，蝦蟹等海鮮死亡。他已致電新北市農業局，要求立刻解決改善。

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龜吼漁夫市集攤商指出，海水水壓不穩，給水斷斷續續，昨天馬達故障，未端都沒水，1斤6、700元的螃蟹都死了，損失好幾千，最近不敢進螃蟹。

市府漁業處表示，馬達製造商研判是馬達過熱導致軸心損壞，3組中有2組故障，已拆卸送回原廠維修，漁業處要求廠商盡速完成修復，為確保供水穩定，漁業處將評估增設備援系統抽水馬達，以提升供水量。

位於萬里區龜吼漁港內的龜吼漁夫市集，販售自家漁船捕撈的新鮮漁獲，市府為提升民眾的購物體驗及攤商的銷售環境，改建市集，4月27日開幕，1樓設有32攤生鮮攤位，2樓則有12攤熟食攤位。

新開幕不到1個月的龜吼漁夫市集馬達故障，水量不穩甚至沒水，造成螃蟹等海鮮死亡，攤商抱怨。（記者盧賢秀攝）

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