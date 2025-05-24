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    台中霧峰「峰谷生命園區」撤案 居民歡慶自救成功

    霧峰峰谷及坑口居民歡慶生命園區開發撤案。（自救會提供）

    霧峰峰谷及坑口居民歡慶生命園區開發撤案。（自救會提供）

    2025/05/24 18:51

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中霧峰區萬斗六段生命園區開發申請案，歷經去年12月27日、今年4月11日多次陳情抗爭，環保局同意撤回審查，自救會成員今天在峰谷里活動中心舉辦感恩慶功宴。

    峰谷生命園區規劃新建納骨塔，去年遭反霧峰殯葬區峰谷自救會、反霧峰殯葬區坑口自救會等地方人士強烈抗爭，峰谷里、坑口里、六股里上百名里民怒喊「反對納骨塔、土葬場」，最終，「台中市霧峰區萬斗六段生命園區開發申請案」，於今年4月11日環評會議中，專案小組第2次初審會議認定「本案不應開發」，業者於4月24日向環保局辦理撤回申請案。

    自救會今天舉辦感恩茶會，感謝里民一年多來從籌備自救會到前往台中市府抗議，並全程參與後續連署及環評會議，反霧峰殯葬區峰谷自救會會長黃錦昌說，謝謝居民踴躍連署並多次抗爭，才讓自救會在環評會議中說服環評委員，認定此案不應開發。

    反霧峰殯葬區坑口自救會會長陳志全表示，謝謝坑口鄉親於年初成立自救會，加入抗爭財團的納骨塔開發案，鄉親團結起來抗爭就有機會抵擋外來勢力。

    時代力量台中黨部執行長鄒明諺指出，將協助自救會組成「霧峰乾溪九九峰生態協會」，集結鄉親力量，持續推動生態教育及保育行動，並引進外部資源幫助地方創生與石虎保育，為村莊注入更多活力。

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