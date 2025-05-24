萌獸歐亞水獺僅存金門 保育生態研討會在「金萌」現身地登場

在金門被發現的歐亞水獺「金萌」，當時一臉萌樣，也吸引不少人氣。（金門縣政府提供）

2025/05/24 19:29

〔記者吳正庭／金門報導〕「獺遊金門」歐亞水獺保育與生態永續研討會今天起一連2天在金門縣文化園區管理所舉行，透過生態保育、救援工作報告及水獺棲地訪視，期盼大家更加了解台灣目前於金門的瀕危物種歐亞水獺族群，投入保育。

每年5月最後一個星期三是「世界水獺日World Otter Day」，林業及自然保育署、金門縣政府、台北市立動物園、金門縣野生動物救援暨保育協會共同主辦，金門再生魚坊等單位共同協辦的歐亞水獺保育與生態永續研討會，選定2019年在金門發現水獺「金萌」地點的金門文化園區管理所舉行。

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2019年11月13日，台灣電力公司再生能源處工程師邱明椿於文管所停車場，發現一隻幼獺在光天化日下跑動，拍照存證，小水獺一臉萌樣掀起「金門水獺」的關注。

縣府祕書長陳世保說，以前晚上和村內長輩聚在一起喝茶聊天，偶爾看到旁邊有像貓一樣動物閃過，後來想起來，那種身型和動作，應該就是水獺，現在這種情形已經不見了，可見得生活的環境在改變，間接影響水獺的作息；期盼藉由研討會的活動，讓大家更關注就在生活周遭的水獺和牠瀕危的狀況。

農業部生物多樣性研究所研究員張仕緯說，在台灣研究有關歐亞水獺生態保育等議題，金門是最重要的地方。

縣府說，歐亞水獺在國際自然保護聯盟（IUCN）被列為（NT）近危等級，在台灣農業部陸域保育類野生動物名錄列為I級（瀕臨絕種野生動物），屬國家極度瀕危（NCR）等級。

縣府指出，歐亞水獺在台灣本島因棲地日趨惡化加上人為獵捕，已有近30年間未曾於野外被發現紀錄過。台灣地區的歐亞水獺族群僅存於金門，推估族群數量約在100到150隻左右。

縣府說，獺遊金門研討會5月24、25日舉行，邀請生物多樣性研究所、台灣野生動物保育協會等野生動物救傷單位及歐亞水獺研究團隊、水獺社區生態給付團隊的專家學者，分享金門地區歐亞水獺的現況、保育行動以及未來展望，也期待透過研討會與在地社區交流，讓金門成為融合傳統文化、友善環境與保護自然，獨樹一格的生態旅遊勝地。

「獺遊金門」的歐亞水獺保育與生態永續研討會在金門登場，與會人員包括縣府祕書長陳世保（前排右2）、金門縣野生動物救援暨保育協會常務理事袁守立（前排右1）等人仿水獺比出可愛手勢。（記者吳正庭攝）

金門生態保育專業人員陳光耀展示研討會紀念物「水獺披巾」。（記者吳正庭攝）

縣府祕書長陳世保說，以前晚上和村內長輩喝茶聊天，偶爾看到旁邊有像貓一樣動物閃過，後來想起來那種身型和動作，應該就是水獺，但現在這種情形已經不再出現。（記者吳正庭攝）

農業部生物多樣性研究所研究員張仕緯說，在台灣研究有關歐亞水獺生態保育等議題，金門是最重要的地方。（記者吳正庭攝）

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