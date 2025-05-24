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    苗栗「石葡萄」成災 估近半受害

    卓蘭石葡萄成災，估近半受害。（卓蘭鎮公所提供）

    卓蘭石葡萄成災，估近半受害。（卓蘭鎮公所提供）

    2025/05/24 18:43

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮有「水果王國」美譽，所盛產的葡萄，是全台灣巨峰葡萄最北端產地，不過，因3、4月間授粉期受連續降雨、低溫與西南風影響，導致出現大批無籽、長不大的「石葡萄」，不少果園受害。經初步會勘後，苗栗縣政府農業處表示約47%受害，已達天然災害救助標準，將向農業部爭取。

    苗栗縣政府農業處表示，接獲農民反映後前往會勘，發現3、4月間連續低溫造成葡萄授粉不良，受損確實嚴重，達到天然災害現金救助標準，縣府將彙整災情函報農業部，協助農友爭取現金救助。

    「災情的確很嚴重」卓蘭鎮長詹錦章指出，收到農民陳情後，他與鎮公所人員、縣政府前往會勘，看見大批長不大的石葡萄，不少農民反映心血因此白費，令人痛心，他依經驗研判，除了低溫，之前西南風吹襲，氣溫忽高忽低也是出現石葡萄主因。

    石葡萄形成主因為大雨、南風等天候因素，加上氣溫變化差異大，容易影響葡萄開花期間授粉，花粉無法順利飄散，著果率不佳，導致出現大批顆粒小、無法繼續長大、無籽的假性結果，俗稱的「石葡萄」。

    農民感嘆，近年天候異常，導致農作物遭殃，常出現石葡萄災情。原因不是因強風折枝，使葡萄無法順利輸送養分、水份，不然就是暴雨、溫差變化大，讓葡萄無法正常生長，讓農民於葡萄產季不時要擔心授粉是否順利。

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