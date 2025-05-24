週日雨彈炸中南部！下週三梅雨驚人一片橘紅

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/05/24 18:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕明週日、後週一兩天受東北季風和鋒面影響，天氣仍不穩定！中央氣象署預報，明天週日中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現，後天週一（26日）換北部有短暫陣雨。氣象署也提醒，下週三（29日）另一鋒面報到，屬於典型梅雨鋒面，結構佳且水氣旺盛，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨。

氣象署預報員張峻堯表示，明天除了中南部有較大雨勢外，其它地區也有局部短暫陣雨；下週一則是北部地區有短暫陣雨，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，下週二（27日）則是未來一週天氣最好的一天，各地大多多雲到晴，只有午後在南部和山區有局部短暫雷陣雨。

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「下週三下午起又有另一個鋒面接近，越晚雨勢會越大」，張竣堯指出，這波鋒面結構很好，水氣也非常旺盛，算是典型的梅雨鋒面，下週三下午起，西半部地區開始轉為有局部短暫陣雨，只是它不會滯留在台灣上空太久，否則可能會引發災害。

張竣堯指出，這波鋒面會從下週三下午起開始下雨，下週四（29日）西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯表示，下週五（30日）端午節連續假期第一天，這波鋒面就南移到巴士海峽了，主要降雨區在南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區有零星短暫陣雨後多雲。

張竣堯指出，端午節三天連續假期天氣會逐漸轉穩定，下週六（31日）水氣再減少，鋒面逐漸遠離，剩下東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲；六月1日端午節連假最後一天也是吹偏南風，迎鋒面的南部和台東有局部短暫陣雨，其它地區多雲的天氣，「但時間還有點久，仍需多觀察」。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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