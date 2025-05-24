圖輯》儀級棒！高中儀隊決賽9校爭霸 港明高中奪冠
國防部「第八屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，港明高中勇奪第一名。（記者田裕華攝）
〔記者田裕華／台北報導〕國防部「第八屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，今天下午在國家兩廳院藝文廣場舉行，9支入圍隊伍精彩賣力表演，最後經評審評選，港明高中獲得第一名、第二名明道高中、第三名高雄女中。
其他獎項方面，北科附工-最佳魅力獎、嘉義女中-熱血沸騰獎、鶯歌工商-美姿美儀獎、屏東女中-青春洋溢獎、北斗家商-氣勢磅礴獎、莊敬高職-朝氣蓬勃獎。
明道高中拿下第二名。（記者田裕華攝）
高雄女中獲得第三名。（記者田裕華攝）
嘉義女中獲得熱血沸騰獎。（記者田裕華攝）
嘉義女中獲得熱血沸騰獎。（記者田裕華攝）
屏東女中獲得青春洋溢獎。（記者田裕華攝）
屏東女中獲得青春洋溢獎。（記者田裕華攝）
屏東女中獲得青春洋溢獎。（記者田裕華攝）
高雄女中同學聚精會神拋槍。（記者田裕華攝）
高雄女中同學聚精會神拋槍。（記者田裕華攝）
莊敬高職獲得朝氣蓬勃獎。（記者田裕華攝）
莊敬高職獲得朝氣蓬勃獎。（記者田裕華攝）
莊敬高職獲得朝氣蓬勃獎。（記者田裕華攝）
莊敬高職獲得朝氣蓬勃獎。（記者田裕華攝）
港明高中獲得第一名。（記者田裕華攝）
港明高中獲得第一名。（記者田裕華攝）
明道高中獲得第二名。（記者田裕華攝）
國防部「第八屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，今天下午在國家兩廳院藝文廣場舉行，9支入圍隊伍的同學們賣力演出。（記者田裕華攝）