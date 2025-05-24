高雄S.T.E.學術研討會百位教師教學相長 聚焦活用AI創新教學

國教署央團專案教師鍾昌宏專題講座，AI的想像與落實，打造教師創新教學即戰力。（高雄市教育局提供）

2025/05/24 18:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市教育局今（24）日在高雄女中舉辦「S.T.E.（南台灣教育）學術研討會」，吸引全市近百位國中小學校長、教師與教育研究人員共襄盛舉，今年聚焦AI浪潮對教育的衝擊，也首次與高雄教育節結合，教師研究成果將於即日起到27日在駁二B6蓬萊倉庫展出。

「S.T.E.學術研討會」是高雄市為鼓勵國中小學教師在課室教學之餘，仍能投入課程與教學行動研究，自2006年起以一年一度、教育論壇的方式，提供教師研究成果分享的舞台。今年以「行動創新、學力日新」為主題，面對全世界AI浪潮，現場也聚焦活用AI打造創新教學，將科技變成教學的助力。

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高雄市政府教育局長吳立森致詞時說，教育、社會正面臨著前所未有的挑戰，知識整合與運用範疇超越想像，如輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳所言，AI革命浪潮席捲而來，將觸及所有工作，某些職務將不復存在，也會有新的職務被創造出來，但所有工作都將轉型，職缺不會被AI取代，但會被能運用AI的人取代，鼓勵大家改變教育思維。

今年研討會特別邀請國教署央團專案教師鍾昌宏分享AI在教學上的實務運用，包含簡報、命題、教案設計等實作議題，期許與會的教育夥伴們能從中汲取寶貴的經驗，活用AI打造創新教學即戰力，將科技變成教學的助力。

此外，今年投稿論文也彰顯教師專業化的特點，國教地方團擇優錄取4篇口頭發表論文，包含「議題融入表演藝術與在地化永續課程的實踐行動」、「圓的半徑和直徑真奇怪」、「探究實作課程發展與實踐-以魔戒科展為例」、「月經平權理念融入藝術課程的實踐探索」，以及8篇壁報發表論文，展現高雄市國中小教師在教學、研究上豐碩成果。

高雄教師的「S.T.E.學術研討會」，今日在雄女舉行，並聚焦AI浪潮對教育的衝擊。（高雄市教育局提供）

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