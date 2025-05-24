明天還有！國境之南「雙海宴」鐵路便當 高雄火車站限量供應

屏縣府參加第10屆鐵路便當節，推出「金味屏蝦飯盒」與「屏味金選雙海宴便當」，農業處長鄭永裕歡迎旅客來品嚐。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/24 18:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣屏東金牌水產，屏東縣政府今（24日）、明（25日）兩天受邀到高雄火車站參加第10屆鐵路便當節，以雙饗海味概念推出「金味屏蝦飯盒」與「屏味金選雙海宴便當」兩款便當，每日限量供應，提供各150份，今天如果沒有吃到，明天還有機會。

屏東縣府此次推出的「金味屏蝦飯盒」與「屏味金選雙海宴便當」，是以去年得獎的屏東金牌水產為主軸，主打嚴選自屏東金牌的泰國蝦及龍虎斑，結合鐵道旅行的悠閒氛圍，盼讓旅客品味來自國境之南的鮮甜海味。

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屏東縣府表示，「金味屏蝦飯盒」精選屏東金牌泰國蝦，肉質Q彈、鮮甜多汁，搭配季節時蔬與香Q白米飯，打造單一主角、簡單卻令人回味無窮的鮮蝦盛宴；「屏味金選雙海宴便當」則升級為雙主菜組合，融合泰國蝦與龍虎斑魚片，魚肉細緻、油脂豐潤，雙重海鮮一次滿足，帶來層次豐富的味蕾饗宴。

屏東縣府農業處長鄭永裕表示，「屏東金牌水產」是由產官學界專家嚴格選拔，經過書面審核、現地查證、專家評鑑及口感評鑑等，嚴謹評鑑程序選出的金牌水產，以提供消費者安心食用的優質水產品，歡迎大家把握此次機會帶回家和家人分享。

屏東為台灣水產養殖重鎮，擁有得天獨厚的地理與氣候優勢，孕育出品質優良的養殖水產品，縣府表示，今年3月與台鐵合作推出的「龍虎好屏雙饗便當」與「鐵石新嚐Ⅱ─龍虎好屏便當」廣受好評，此次展售攤位再推出「金味屏蝦飯盒」與「屏味金選雙海宴便當」，活動期間5月24日上午11時至5月25日下午5時，每日限量供應，提供各150份，數量有限，售完為止，熱愛鐵道美食者可到高雄車站下沉式廣場參與盛會。

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