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    備嘔吐袋的展覽！「噁の食物博物館」登台北 85道奇葩美食來了

    來自瑞典的「噁の食物博物館」（Disgusting Food Museum）首次登陸亞洲，第一站選在台北松山文創園區，示意圖。（路透）

    來自瑞典的「噁の食物博物館」（Disgusting Food Museum）首次登陸亞洲，第一站選在台北松山文創園區，示意圖。（路透）

    2025/05/24 22:40

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕來自瑞典的「噁の食物博物館」（Disgusting Food Museum）首次登陸亞洲，第一站選在台北松山文創園區。展覽集結全球35個國家、85道爭議性料理，透過味覺、嗅覺、視覺的體驗，激發觀眾對飲食的反思與改變。

    綜合媒體報導，「噁の食物博物館」今年年首次登陸亞洲，首站選在台北松山文創園區，預計6月28日登場。展覽由韋斯特（Samuel West）與阿倫斯（Andreas Ahrens）於2018年創辦，開展以來已巡迴美國、德國、法國等地。這次展覽網羅35個國家、共85道極具爭議的食物，讓觀眾透過味覺、嗅覺、視覺來體驗。

    這次展品從台灣常見的皮蛋、臭豆腐，到冰島的發酵鯊魚、義大利活蛆乳酪、柬埔寨炸狼蛛等，甚至包括被譽為「世界上最臭食物」的瑞典鹽醃鯡魚。其中最大亮點在於，觀眾不僅能近距離觀察這些料理的外觀，還能實際聞，甚至試吃其中幾道「特色美食」。考量部分展品可能引發不適，主辦單位也特別準備「嘔吐袋」供觀眾使用。

    韋斯特說，展覽的初衷並非嘲笑各地的飲食文化，而是希望藉由人們「厭惡」的自然反應，讓觀眾思考飲食偏好背後的成因。他認為，許多被視為另類或難以接受的食物，其實反映的是文化差異，而非絕對的好壞。他希望觀眾在好奇與挑戰中，能對食物與文化有新的理解，進而反思日常飲食選擇對環境與未來的影響。

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