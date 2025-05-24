「28K也難找」！在地人崩潰發文 網一看地點：快逃

網友發文分享，自己有行銷與行政經驗，連月薪28K的工作都無法錄取。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/05/24 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕就業市場競爭激烈，即便薪資要求不高，也不代表能馬上找到工作。網友發文分享，自己有行銷與行政的經驗，卻連月薪28K的工作都無法錄取。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友近日在Dcard以「28K也難找的時代」為題發文分享，自己本身擁有行銷與行政的相關經驗，待業期間積極投遞行政職卻屢屢碰壁。她指出，多數面試公司都要求熟悉企業資源規劃（ERP系統），但她質疑「ERP那麼多種，難道都還要去自學嗎」？

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原PO進一步說，自己對薪資期望不高，只求基本底薪。然而，她詢問人資後得知，企業傾向選擇同時具備行銷、行政、ERP及會計經驗的人選。至於月薪28K的職缺則因競爭激烈，往往由更有經驗者取得，讓僅有半年工作經歷的她難以找到理想且願意錄取的公司。

貼文曝光後，許多網友好奇原PO所在的縣市，原PO則回應「在屏東」。對此，網友紛紛建議轉往高雄發展，「屏東的工作機會少到爆炸……看你要不要找親戚推薦，或者往高雄會比較好」、「來高雄會好一些吧，屏東的行銷、行政相關職務，薪資區間一定是相對比較低的」。

另外，也有不少屏東人吐苦水，「屏東人+1，最好是逃離屏東，最近縣府推出『屏青實習超有薪』計畫，縣府還說要搶人，結果開的一堆餐飲業職缺，請問這是打工平台嗎？」、「我屏東人啦，所以同學現在畢業之後還在屏東的不到一半啊，屏東人不北漂，根本是慢性自殺」。

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