熱舞、吉他、合唱！台江文藝青少年 百人藝起舞動青春

10所高國中小學，上百位台江文藝青少年湧進台江埕擠爆藝文社團博覽會，舞動青春。（記者王姝琇攝）

2025/05/24 17:54

〔記者王姝琇／台南報導〕第16屆台江文化季重頭戲，10所高國中小學，上百位台江文藝青少年湧進台江埕，分別以熱舞、合唱、吉他，擠爆藝文社團博覽會，舞動青春，社大台江分校更有母女同台彈唱，展現在地藝術力及文化情。

社大台江分校指出，第16屆台江文化季重頭戲「藝文社團博覽會」，在週末傍晚登場，包括海佃、海東、長安、安慶、大港、安佃等國小，以及安南、土城、瀛海中學、社大台江分校，12個社團，100多位台江文藝青少年，以熱情的街舞開場，接著是直笛吉他，彈奏合唱抒情樂曲，特別是土城高中林妍愛青年彈唱父親自創曲，優美歌聲，十分迷人，社大台江分校連美蓉則與女兒一起彈吉他，同唱民歌，海東國小蘇建銘校長受師生邀請，更下場和合唱團一起演出，現場熱鬧歡騰，展現台江一校一樂團、一村一廟一樂團的在地藝術力及文化情。

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安佃國小校長蔡孜怡表示，台江文化季讓台江學子有機會展現才藝，有吉他、扯鈴、熱舞及民俗舞蹈等表演，孩子們只要給他們舞台，就會有非常棒的表現，期待學生每年都能來參加台江藝文社團博覽會。

海東國小校長蘇建銘則指出，小朋友學習各項才藝的過程，都非常的認真，也相當的辛苦，需要大家給予肯定跟鼓勵，今天來到台江文化中心參加台江藝文社團博覽會演出，這是給小朋友們很好的鼓勵與肯定，支持他們繼續學習的動力，同時在台江文化中心三樓規劃第四回台江流域學習特展，歡迎大家能夠撥空全家總動員，大家一起關心在地的台江文化。

土城高中青年林妍愛則說，此次參加台江藝文社團博覽會，自彈自唱的曲目，是父親在大專時的自創曲，自己除了在吉他社團練習之外，在家父親也會指導對唱。特別是從幼稚園就跟著媽媽到社大台江分校學習陶藝、週末營等在地課程，一路走來慢慢發現台江，也讓自己從學習中找到自己的興趣，今天看到國小的小朋友，也像似看到以前懵懵懂懂的自己，從國小、國中到高中，一路與台江分校吉他班演出很感動，培養興趣是很重要的事情，現在就讀高一，期待自己有更好的演出。

10所高國中小學，上百位台江文藝青少年湧進台江埕擠爆藝文社團博覽會，舞動青春。（記者王姝琇攝）

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