迎戰高齡、少子化時代 林靜儀拋「這2大」利器

林靜儀出席台中醫院國際研討會，以政府面臨高齡化與少子化的挑戰為題演講。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/24 17:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生福利部政務次長林靜儀今（24日）出席衛生福利部台中醫院國際研討會，針對政府面臨高齡化與少子化的挑戰，提出透過三高防治888計畫與癌症篩檢與治療，以及幼兒專責制度的建立兩大利器，希望讓長者都能健康在地老化，也讓孩子在成長過程中的發育、疫苗接種獲得協助與照顧，讓台灣醫療更具韌性。

林靜儀提到新冠疫情之後，全球都發生護理師離職或學成後未進入職場的困境，所以改善並提供護理人員良好的職場環境，讓醫院管理更友善且彈性，是政府此刻責無旁貸的任務。

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台中醫院黃元德院長以經營醫院的經驗，分享台中醫院除了配合國家政策，為辛苦的護理人員調薪3%，也積極透過科技化及資訊化改善護理工作，簡化文書工作，讓護理人員能準時下班，並且設立托嬰中心照顧員工與鄰近社區鄰居的幼兒，讓護理人員安心上班，擁有幸福職場的感受，願意繼續在醫院為台灣醫療共同努力。

慶祝台中醫院建院130 年，院方與台灣健康產業平衡計分卡管理協會年會，共同舉辦「健康照護產業的韌性發展與策略轉型國際研討會」，為週年系列研討會揭開序幕，首場邀請林靜儀演講高齡少子化醫療服務永續、前健保署長李伯璋談務實健保改革等，透過國際研討會專題演講、國際醫界菁英的經驗傳承、及醫療院所的踴躍參與，精進醫院醫療品質與教學研究，讓台灣醫界朝向優質的全人醫療邁進。

日本、非洲迦納等國醫學中心與醫學大學教授，與國內產官學界教授進行交流，林靜儀、衛福部醫福會副執行長林名男、台中市衛生局副局長邱惠慈等人都共同與會。

豐原醫院院長李永恆、李伯璋、黃元德、林靜儀、及醫福會副執行長林名男（右至左）參與國際研討會專題演講。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院與台灣健康產業平衡計分卡管理協會年會，共同舉辦「健康照護產業的韌性發展與策略轉型國際研討會」。（記者蔡淑媛攝）

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