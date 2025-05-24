集集鎮國寺法會 韓國瑜「念佛救地球」現身祈福

南投集集鎮「鎮國寺」舉辦大法會，立法院長韓國瑜（右4）、南投縣長許淑華（右5）一同出席祈福立佛。（南投縣政府提供）

2025/05/24 17:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮「鎮國寺」今天起連2天舉辦「世界念佛救地球大法會」，立法院長韓國瑜在南投縣長許淑華陪同下現身祈福禮佛，韓國瑜說，鎮國寺集合海內外信眾，傳遞「念佛救地球」的理念令他相當感念，希望人人心存善念，混亂世道才有平靜之時。

鎮國寺大法會今天在開山方丈廣心法師的帶領下，集結韓國、越南、馬來西亞等各國信眾到場誦經，許淑華、韓國瑜也一同禮佛，並進行消災解厄的祈禱祝文。

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寺方盼凝聚世界各地信眾的念佛功德，進而迴向祈福，尤其時值全球氣候異常、天災頻傳，以及戰爭動盪、疫情蔓延等，希望透過宗教的善念與行動，能為世界帶來更多祥和。

韓國瑜說，從目前世界大環境的戰爭動盪、天災不斷，到中環境的兩岸和平議題，再到台灣內部小環境的政局不穩、能源政策等問題，都是需要所有人從本心出發，心存正向善念，若能發願念佛，天必善之，混亂世道才有平靜之時。

許淑華指出，鎮國寺廣心法師非常用心，連續舉辦2天的法會，祈求世界和平，迴向給十方眾生，盼世界能更安定，也讓信眾互相關懷祈福，希望在佛陀庇佑下，民眾都能安定幸福、平安順利。

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