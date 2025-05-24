台南大型就博會釋5432職缺 應屆外籍生也來找工作

台南市政府局辦大型的就業博覽會，應屆的外籍生也來找工作。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/24 17:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今天在永康區舉辦大型就業博覽會，多達5432個職缺，月薪3.5萬元以上的佔了近6成，人潮湧至，應屆外籍學生也到場遞履歷、找工作，希望能留下來發展。

就博會在南臺科大舉行，市府勞工局邀集服務業、傳產業、科技業等107家廠商參與，針對所屬各單位的人力需求，提供適當的職缺，台積電也到場設攤，活動結束統計，初步媒合率逾5成2。

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勞工局長王鑫基與各界貴賓聯手開幕，透過亮點儀式一起集氣，希望藉由博覽會的媒合，讓有需求的市民朋友，以及近期畢業即將成為社會新鮮人的年輕學子們，都能在台南「旗開得勝、求職包中、就業成功」。

來自海地的外籍生洪克松，在台灣唸書已經7年，目前就讀機械工程研究所二年級，即將畢業，他想留下來發展，因此也到就博會現場去投遞履歷，希望能學以致用，找到合適的職缺。

另外，菲律賓的外籍生艾佳安，目前也是碩二，即將畢業的她想留在台灣工作，由活就博會活動的服務團隊協助翻譯下，依照專長，尋找廠商媒合。

這是市府今年第2場的「台南好生活、台南呷頭路」大型就博會，王鑫基感謝107家徵才廠商，釋出5432個工作機會，讓民眾有更多元的選擇，可以發揮專長。

畢業季將近，王鑫基也提醒初次尋職的社會新鮮人，遵循「防騙735原則」，避免被詐，不合理的工作條件與不安全的工作環境，以及來源不明的高薪求才廣告等都要小心，切勿上當。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香說，台南市政府每年舉辦4場大型就業博覽會，為民眾進入職場助攻；她也強調，找到人才與留住人才都很重要，期盼企業在提供良好工作機會的同時，更要關注職員福利，以及長期發展。

今天就業博覽會現場也提供「CPAS職業適性診斷」、「履歷健診」、「勞動法令諮詢」、「求職顧健康諮詢」、「求職防騙諮詢」，以及「美髮水噹噹」等服務。

台南市政府局辦今年度第二場大型就業博覽會，吸引許多人來求職。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府局辦今年度第二場大型就業博覽會人潮洶湧。（記者吳俊鋒攝）

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