彰化端午飄詩意！「詩歌響樂」響徹員林公園

紀念端午節，彰化縣政府在員林公園舉辦「彰化詩歌節」，向詩人屈原致敬。（記者陳冠備攝）

2025/05/24 17:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節不只划龍舟、吃粽子，彰化縣政府今（24日）在員林公園舉辦「彰化詩歌節」，向詩人屈原致敬。活動以「詩歌響樂」為主題，融合詩、樂、畫、遊戲與市集五大元素，打造一場戶外文藝嘉年華，讓文學不只能讀，也能看、能聽、能玩，讓孩子們在遊戲與藝術中體會詩的魅力。

彰化詩歌節自2019年起於縣內四大書院巡迴舉辦，今年走出書院，移師員林公園舉行。活動由全國音樂比賽四冠王的洛津國小直笛團揭開序幕，員林、中山、永靖、靜修等小學也接續以管弦樂、國樂、口琴、絲竹及合唱等多元演出，將詩意轉化為動人的樂章，博得現場觀眾熱烈掌聲。

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活動也集結在地詩社與樂團共襄盛舉，作家康原與歌手陳潔民、曹瑛敏、周淑貞攜手演唱〈勵志茶芳〉、〈開門〉，林武憲老師則以台語吟頌〈番薯〉、〈草仔枝〉，勾勒出台灣土地與庶民生活的詩意風景，展現濃厚在地文化風情。

現場也推出「詩路挑戰大進擊」、「詩詩入畫比賽」活動，吸引不少親子參與，小朋友以詩為靈感，一路闖關解任務，限量贈送的維尼陶瓷馬克杯與馬卡龍保溫杯成為搶手好禮，一度秒殺。

縣長王惠美表示，端午節紀念屈原，也是弘揚詩歌文化的契機。透過詩歌節，彰化縣再次展現深耕文學、推廣藝術的文化力，讓詩不再只是書頁上的文字，而是在市集中、遊戲裡、音樂間，成為生活中真實可感的美好經驗。

另外，今年彰化文化閱讀護照活動到11月30日，除了可以借閱圖書以外，參加畫展與藝文活動也可以集章，包括詩歌節的活動亦能集章，有機會抽中ipad、gopro運動攝影機、聲霸、高級手錶等大獎。

詩歌節活動由全國音樂比賽四冠王的洛津國小演奏團揭開序幕。（記者陳冠備攝）

現場也推出「以詩為靈感」闖關活動，吸引不少小朋友參與。（記者陳冠備攝）

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