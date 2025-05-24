交警取締Youbike違規無法同步記點 汪志冰批新制做半套

北北桃2024年7月實施記點新制，記點達標將停權。（記者甘孟霖攝）

2025/05/24 17:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安推動Youbike前30分鐘免費，民眾使用數可見提升，會員突破434萬，去年騎乘次數6544萬次；不過，Youbike騎乘違規亂象也同步加劇。市議員汪志冰指出，北北桃實施記點新制，記點達標將停權，但交大取締民眾騎Youbike酒駕等各項違規，並無法同步轉至交通局記點系統，批評只是做半套。

交通局長謝銘鴻表示，礙於警政署規定，警察局的職權範圍沒有辦法記錄Youbike車號，僅能透過道路交通管理處罰條例罰錢，會跟警局一起跟中央再建議，讓警察局執法的PDA能夠容許記Youbike車號；交大大隊長陳立祺也說，北北桃目前都碰上這個問題，會再發函警政署請示。

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台北市現有2.5萬多輛Youbike車輛，台北市去年2月推出前30分鐘免費，7月起北北桃共推違規記點制度，針對騎乘騎樓、闖紅燈等行為記點，1年內達3點將被停權14天、7點停權1年，酒駕或毒駕則直接停權2年。

汪志冰指出，截至今年4月，僅10個月時間，交通局共累計取締Youbike違規3681件，是前年同時期733件的5倍，這與負責取締記點的交通助理員人數增加至4人有關，最多違規樣態是「行駛騎樓或非人車共用人行道」，佔98%。

可是，根據交大統計資料，同時期取締包含YouBike、自行車及電輔自行車違規件數為3674件，其中Youbike計有790件、佔22%，為數不少；以違規樣態來看，第2名的「酒駕」，共有572件，Youbike佔207件、約36%，這些人被道交條例罰錢，卻沒因此被停權。

汪志冰點出，警察局、交通局雙方資訊整合出問題，警方取締酒駕後並無法將個案整合至交通局系統記點，進而停權行為人，新制這樣形同只做半套。建議交通局與交通大隊間應建立跨機關通報機制，共享違規數據，確保警方舉發案件能即時納入YouBike記點系統。

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