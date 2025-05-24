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    台南北門文山里民動員包粽 8000顆送弱勢戶、獨老

    40多位社區媽媽高手包粽飛快。（公所提供）

    40多位社區媽媽高手包粽飛快。（公所提供）

    2025/05/24 17:34

    〔記者楊金城／台南報導〕提前慶祝端午活動，台南北門文山里辦公處今天（24日）舉辦「端午包粽送暖」活動，由仁安宮及里長李英信發起，動員社區媽媽志工包製8000顆粽子發送給弱勢戶、獨老，傳遞節慶溫情與社區關懷。

    北門區長林建男說，活動不僅展現了社區的團結與熱情，也延續了傳統文化的精神。

    從準備糯米、配料、炒餡料、到包粽、蒸煮，全由40多位社區媽媽高手一手包辦，地上擺放10多個大盆裝餡料、1串串的粽子，相當壯觀，現場氣氛熱絡溫馨。

    粽子將分送給在地弱勢家庭、長者及機關團體，讓更多人感受到節日的溫暖。

    仁安宮總幹事侯蔡雪吟表示，端午節是團圓與關懷的象徵，透過大家的雙手，把這份愛心包進粽子裡，讓社區充滿人情味。

    林建男與里長李英信、議員謝舒凡也與里民學著一同包粽，體驗端午文化有趣，市長夫人劉育菁也到場感謝眾人的愛心付出；此次近萬粽齊發包粽活動，不僅凝聚地方情感，更讓傳統節慶文化得以薪火相傳，成為社區共同的美好記憶。

    此外，仁安宮致贈海巡署第六巡防區、第11岸巡隊、北門查緝隊各2萬元加菜金，感謝海巡署官兵守護地方、保護海洋。

    台南北門文山里包製8000顆粽子發送給弱勢戶、獨老，數量壯觀。（公所提供）

    台南北門文山里包製8000顆粽子發送給弱勢戶、獨老，數量壯觀。（公所提供）

    台南北門區長林建男（右）與文山里長李英信（左）稱讚粽子好吃。（公所提供）

    台南北門區長林建男（右）與文山里長李英信（左）稱讚粽子好吃。（公所提供）

    北門二重港仁安宮總幹事侯蔡雪吟（中）、市長夫人劉育菁（左三）、北門區長林建男（右三）和海巡署人員肯定包粽送愛活動。（公所提供）

    北門二重港仁安宮總幹事侯蔡雪吟（中）、市長夫人劉育菁（左三）、北門區長林建男（右三）和海巡署人員肯定包粽送愛活動。（公所提供）

    40多位社區媽媽高手包粽飛快。（公所提供）

    40多位社區媽媽高手包粽飛快。（公所提供）

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