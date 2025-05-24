改善新豐康樂路與台1線易肇事路口 公所正協調明新科大退縮拓寬

新竹縣新豐鄉康樂路（竹5線）與台1線新興路口尖峰時段極易塞車，汽、機車交織，常見行人被迫走在大馬路上，險象環生；新豐鄉長徐煒傑（左）表示，正積極協調明新科大圍牆退縮拓寬道路，以提供友善安全的交通環境。 （記者廖雪茹攝）

2025/05/24 17:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉康樂路（竹5線）為西濱台61線往來台1線新興路及新竹產業園區的重要幹道，但康樂路與台1線路口尖峰時段極易塞車，尤其明新科技大學路段，街道車流匯聚，汽、機車交織，居民和學生被迫走在大馬路上，險象環生；新豐鄉長徐煒傑表示，為徹底解決長年的交通瓶頸，正積極協調明新科大圍牆退縮拓寬道路，以提供友善安全的交通環境。

對此，明新科技大學表示，校方十分重視此案，本月底董事會將開會討論。

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徐煒傑表示，康樂路近台1線的路口，因為是通勤、通學的交通要道，尖峰時段車流相當大，在明新科大側門還有明新街等多條巷道，用路人從明新街駛入康樂路時車流交識，不僅易生事故，且因靠台1線路口的車道空間狹小，只夠停3輛車，駕駛人常因前方號誌燈轉換或是禮讓行人不得已臨停在槽化線上，違規而受罰，已引發民怨。

徐煒傑指出，明新科大鄰康樂路側有一塊農田水利署石門管理處的土地，寬約7米、長約167米，早年因故為校方使用，若能將康樂路拓寬7米，該路口的交通瓶頸可望有效紓解，因此他上任後積極協調此案，並向內政部國土管理署爭取計畫經費，國土署曾兩度現勘並口頭上表達支持，立委徐欣瑩也給予協助。

徐煒傑說明公所的初步規劃，該段康樂路若能拓寬7米至26米寬，由西往東的車道將劃設3線（現行為兩線），左轉專用、直行、右轉專用再加上寬敞的人行及自行車道，可讓車流更順暢，行人更安全；屆時，也將評估明新街與明新一街等搭配調整改為單行道，讓明新街只出不進，以減少車流交織的衝突，整體交通安全將大幅提昇，因此他希望校方積極配合共同營造友善交通環境。

常見行人被迫走在康樂路上，與汽機車爭道。（記者廖雪茹攝）

常見行人被迫走在康樂路上，與汽機車爭道。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉公所為徹底解決康樂路與新興路口的交通瓶頸，正積極協調明新科大圍牆退縮拓寬道路，以提供友善安全的交通環境。 （記者廖雪茹攝）

新豐鄉長徐煒傑說，康樂路若能拓寬7米至26米寬，由西往東的車道將劃設3線，左轉專用、直行、右轉專用再加上寬敞的人行及自行車道，可讓車流更順暢，行人更安全。（記者廖雪茹攝）

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