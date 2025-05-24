兒少性剝削以網路遊戲受害最多 靖娟基金會：加強網路風險辨識力

靖娟基金會攜手北市辦活動，加強親子網路風險辨識力。（靖娟基金會提供）

2025/05/24 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕依衛福部最新調查，兒少性剝削案件中，高達86%為性影像類型，未滿12歲的受害者有339件、佔比超過10%，且未成年男性受害比例也超過33%，其中以網路遊戲為最常見的受害情境。靖娟文教基金會執行長許雅荏今（24日）表示，有必要提升親子的網路風險辨識力，強化自我保護意識，養成安全使用網路的良好習慣。

靖娟基金會福安兒童服務中心和台北市社會局今日合辦「勇闖森林網，安全不迷惘」活動。靖娟基金會處長黃如凰表示，根據聯合國兒童基金會統計，109年至112年間，部分已發展國家的兒童使用網路接近100%，DQ研究院亦提到，全球70%的8歲至18歲兒童在過去一年曾遭遇網路風險，重度使用者更是容易出現焦慮與易怒情緒，顯示網路過度使用，已影響心理健康。

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另依台灣國家衛生研究院調查，國內中小學生的自傷風險與網路使用問題高度相關，又以性私密影像外流、網路霸凌、網路遊戲成癮的盛行率為高。而據台北市福安兒童中心的服務觀察，網路雖為兒童提供豐富的學習與社交資源，卻也伴隨許多隱藏風險，這些風險往往在家長未察覺的情況下，影響孩子的人際關係與心理健康，部分兒童因害怕或缺乏支持，而不敢尋求協助，或是加劇親子間的溝通困難。

許雅荏表示，基金會設計多項親子共學互動關卡，內容涵蓋學習合理使用網路策略、辨識假消息、應對網路詐騙與攻擊性留言等，盼透過遊戲化學習，協助親子提升危險情境的辨識與應對能力，為親子創造共學與溝通的契機，發展健康、安全的網路使用模式。

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