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    華航高雄旗津、桃園竹圍淨灘 清理8百公尺海岸線、近6百公斤廢棄物

    華航響應環保，聯合高雄旗津區公所於今（24）日舉辦高雄旗津海水浴場淨灘活動。（華航提供）

    華航響應環保，聯合高雄旗津區公所於今（24）日舉辦高雄旗津海水浴場淨灘活動。（華航提供）

    2025/05/24 16:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中華航空公司今天（24日）在高雄旗津海水浴場舉辦淨灘，由董事長高星潢及高雄分公司總經理陳鵬宇率隊，聯合高雄旗津區公所號召員工與親友投入環保行列。

    華航在5月17日也在鄰近企業總部的桃園竹圍漁港進行今年首場淨灘，資深副總經理孫嘉民及近350位志工共同響應。

    華航志工們在南北兩場淨灘活動中，沿著海岸線進行地毯式清理，共清理了800公尺的海岸線，總計近600公斤的海洋廢棄物，從各式塑膠瓶罐、餐盒到廢棄漁具等。

    華航表示，投入於企業社會責任及推動永續發展，自2011年起已舉辦17場淨灘活動，累計參與人數超過2千人次，不僅履行企業社會責任，也透過實際行動來傳遞環境保護的教育理念。

    華航表示，長年深耕ESG推動，落實環境保護及社會責任與公司治理，今年已舉辦多項公益活動，如攜手Xpark水生公園及桃園市海龜保育教育暨救傷中心支持海龜救傷計畫、華山基金會「愛老人 愛團圓」透過愛的力量串聯各界關懷長輩、企業內部愛心義賣活動，更邀請桃園南崁高中學生參訪「當下·朱振南書藝大展」培育國內優異人才等。

    華航於本月17日舉辦今年首場桃園竹圍漁港永續淨灘活動，大小志工齊心合力，展現守護海洋行動力。（華航提供）

    華航於本月17日舉辦今年首場桃園竹圍漁港永續淨灘活動，大小志工齊心合力，展現守護海洋行動力。（華航提供）

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