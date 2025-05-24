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    溪水暴漲！台中釣客受困沙洲 勇消吊掛救人

    溪水暴漲，台中釣客受困台74彰化高架橋下沙洲，由彰化、台中兩地消防員協助救援。（民眾提供）

    溪水暴漲，台中釣客受困台74彰化高架橋下沙洲，由彰化、台中兩地消防員協助救援。（民眾提供）

    2025/05/24 16:46

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台74高架橋下沙洲今天（24日）發生有釣客受困事件，梁姓釣客原本都要收東西撤離，卻發現溪水突然暴漲，讓他無法脫身，緊急通報消防單位，彰化、台中兩地的消防隊都派員前往，梁男獲救後，意識清楚無外傷，明確表達不願送醫。

    梁男指出，今天獨自一人去台74高架橋下沙洲釣魚，下午1點左右只有毛毛雨，他也收好釣具要離開，卻發現水位暴漲，整個沙洲都沒有路可以退，無法自己回到岸上，眼見情況不對，他趕緊報案，請求救援。

    彰化東區消防分隊出動車3輛、救護車1輛、救生艇1艘，消防人員7人，到場發現台中消防人員也到場搶救，已運用救助器材將患者吊掛上橋，梁男獲救無外傷，也明確表達不願就醫。

    彰化消防局表示，民眾不論到海邊戲水或是釣魚，應該做好潮汐相關功課，如果發現水位暴漲，應儘快求救，以確保人身安全為第一要件。

    溪水暴漲，台中釣客受困台74彰化高架橋下沙洲，由彰化、台中兩地消防員協助救援。（民眾提供）

    溪水暴漲，台中釣客受困台74彰化高架橋下沙洲，由彰化、台中兩地消防員協助救援。（民眾提供）

    溪水暴漲，台中釣客受困台74彰化高架橋下沙洲，由彰化、台中兩地消防員協助救援。（民眾提供）

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