台中大雨亂飛機航班 「雙迴紋針」航跡曝光

台中機場天候影響無法降落，出現「雙迴紋針」奇景。（flightradar24航班追蹤器提供）

2025/05/24 16:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台中機場今（24）日上午大雨亂航班，澎湖往台中2航班回航，影響240名旅客；金門往台中1航班轉降澎湖機場，影響70名旅客。， 而班機滯留無法起降，澎湖到台灣上空再度出現「迴紋針」航跡，而且還是「雙迴紋針」。

今天上午，立榮B7-8956金門飛往台中航班基於安全考量，中午11點50分轉降澎湖，完成補油，台中天候一好轉，下午1點重新登機飛往台中。飛機抵達台中後，立榮航空提供旅客簡單的點心及飲料，因天候不可抗力因素造成旅客行程延誤，立榮航空深感抱歉。

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另外，今天上午立榮321（175人）和華信ATR（68人）也各1班由澎湖機場飛台中，因天候不佳返航。而台中機場中午12點48回復正常起降及地面作業，3航班旅客陸續登機離場。

海象不佳，明（25）日布袋往返馬公多數船班時間調整，詳情請查詢各航商或航港局官網。受到強烈東北季風影響，藍色公路預報今天下午天候狀況，航商船班均往前異動，最早上午8點開往馬公，回程最晚11點15分由馬公出發。

澎湖機場受台中機場天候因素影響，上午2班飛台中折返，中午復飛。（民眾提供）

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