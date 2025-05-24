台科大今畢典 10年「台科寶寶」：成為值得被投資的人

台科大今辦畢典， 10年「台科寶寶」博士畢業生邱振鈞表示，期待成為值得被投資的人。（台科大提供）

2025/05/24 16:36

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學今（24）日舉行畢業典禮，超過3千名畢業生步向下一階段，相對於台師大和台大邀重量級大師中研院長廖俊智和台哥大總經理林之晨，台科大推出「台科寶寶」27歲機械博士畢業生邱振鈞「吸睛」，他從學士至博士在台科大投入10年青春，畢業後將投入產業擔任研發工程師，期許成為「一個值得被投資的人」，整合過往合作經驗與人脈，將國際研究量能帶回台灣。

台科大校長顏家鈺表示，台科大積極推動國際學術交流與科研人才培育，113學年已有近180位學生赴德國、日本、芬蘭、捷克等22國交換學習，近10年出國訪學博士生逾70人，面對科技快速發展，唯有持續學習與實作，才能維持競爭力，台科大持續推動教學研究與國際化發展，包括拓展華夏校區、增設全英語課程與發展大語言模型量能等，為校友打造堅實後盾，期勉畢業生未來都能發揮π型人才精神，善用所學回饋社會，走出精彩人生。

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邱振鈞曾赴德國弗萊貝格工業大學與日本京都大學，進行金屬基複合材料與鋁合金研究，至今已發表發表 11 篇高影響力的期刊論文，其中一篇入選工程領域全球前2％高影響力論文，成為台科大推動國際學術交流與科研尖才培育的代表之一。他笑說，10年來專攻材料變形與破壞分析，這些技術未來可應用在車輛、元件製造、航太材料等產業，屬於學術端前瞻技術範疇。

邱振鈞鼓勵學弟妹勇敢踏出舒適圈，把握海外交流機會拓展視野與經歷，他說，從0到1不用等，人生就是一邊沒準備好，一邊做準備，若有志於在學術領域發展，應先誠實評估自己的天賦與興趣，找到適合自己的方向發揮所長，才能走得長遠。

此外，旺矽科技董事長葛長林勉勵畢業生要保持謙卑、自信與行動力，並勇於承擔責任，價值與態度將成為職涯中最重要的資產。

傑出校友聯誼會會長陳鴻儀則期待畢業生持續拓展國際視野，培養人文素養與團隊合作能力。

新任校友總會理事長、全科科技董事長吳堉文以實際行動回饋母校，捐贈100張全科科技股票支持學校，鼓勵畢業生勇於追夢、敢於改變，用創意挑戰傳統，用技術解決問題，用勇氣開創新的可能。

台科大今辦畢典，校長顏家鈺表示，台科大積極推動國際學術交流與科研人才培育，113學年已有近180位學生赴德國、日本、芬蘭、捷克等22國交換學習。（台科大提供）

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