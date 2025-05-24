機車開放騎內車道「一條路不同規定」 北市承諾「待轉牌只減不增」

北市議員李明賢指出，忠孝東路七段發生已塗銷的內線禁行機車標線被重新「補繪」，被發現後又塗銷。（李明賢辦公室提供）

2025/05/24 16:56

〔記者林承鴻／台北報導〕機車路權團體長期爭取開放機車騎內線車道及取消強制性兩段式左轉，不過台北市忠孝東路卻出現「同一條路不同規定」，甚至偷偷掛回待轉牌的狀況。台北市議員李明賢批評是道路平權走回頭路，認為汽機車路權應該一致。台北市交通局長謝銘鴻表示，會完整檢視整個路段，並承諾未來待轉牌只減不增。

李明賢指出，台中、台南等縣市都陸續開放或擴大機車免強制待轉，台北市忠孝東路七段527巷日前卻被偷偷掛回「待轉牌」；而忠孝東路七段道路銑鋪，也發生已經塗銷掉的內線禁行機車標線被重新「補繪」上去，被發現後又塗銷的狀況。

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對此，台北市交通管制工程處處長張建華表示是疏忽，因今年業務分工調整，業務銜接上有疏忽沒有交接好，現在已經拆掉了，道路銑鋪部分若有違反規定會依合約規定處理。

李明賢痛批，民代或路權團體會勘要拆待轉牌要花很多時間，經過重重程序，交工處卻偷偷把待轉牌掛回，還把責任推給廠商或業務交接疏失，根本就是在推託，他認為此舉是在道路平權、機車路權上走回頭路。

交長與六都共識 「機車至少可行駛2個車道」

交通部長陳世凱2月邀請六都交通局長座談，達成推動「機車至少可行駛2個車道」，兼顧機車行車路權和安全等共識。但李明賢指出，光忠孝東路五段到七段內側車道能不能騎機車就分成至少6個不同路段規定，一會開放一會不開放，機車騎士無所適從，難道要他們S型行駛嗎？張建華回應，會盡快做整個路段的檢討。

李明賢說，台北市目前仍有16處2車道路段，採用「例外實施兩段式左轉管制」，而3車道以上機車免強制待轉，主要集中在2023、24年度開放，今年僅新增開放1個路口，進度趨緩，顯示交通局內部保守勢力依舊強大。

李明賢要求交通局確認「待轉牌只減不增，未來歸零」的政策方向，不能再把待轉牌偷偷掛回去，交通局長謝銘鴻承諾「沒問題」，在安全的前提之下，會朝這個方向來做，並且也會在檢討道路是否開放機車騎內線時，將整個路段一併檢討，以提升機車安全。

交工處補充，台北市依道路交通安全規則第99條規定，原則於3車道（含）以上路段之內側車道劃設「禁行機車」標線，並提供最外側兩車道供機車通行；考量本市市區部分路段臨停需求較高、公車停靠進出頻繁或專用道起迄端變換車道等因素干擾，採個案評估辦理開放3車道以上道路內側車道機車通行，並一併檢討開放機車直接左轉。其中，忠孝東路六段及七段前於今年1月13日及20日取消內側禁行機車管制措施。

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