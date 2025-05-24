響應國際家庭日 嘉市11國中小生說家庭故事獲表揚

嘉義市政府響應國際家庭日，今年以「我說我家的故事」徵件活動，凝聚親子、家庭關係，今表揚獲獎學子。（記者王善嬿攝）

2025/05/24 16:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市響應國際家庭日，舉辦「我說我家的故事」活動，徵求國中、小學子用聲音說出家庭故事，從中評選出11名獲獎學生接受表揚，活動並安排親子DIY體驗，藉此號召各界關注家庭的重要性。

嘉義市長黃敏惠今出席活動，分享她與兒子的故事，小時候兒子不按時吃正餐，喜歡吃零食，為了教育兒子，讓兒子餓到下午5點才吃飯，改變兒子飲食習慣，這段經驗讓她體會到教育需要愛與溝通，尤其信任與陪伴，對孩子很重要。

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市府教育處副處長林喜信6月2日將退休，公職服務達35年8個月。黃敏惠今感謝林喜信多年在教育政策推動、學校事務協調、親師溝通上的努力與貢獻，「人在不同階段會有不同角色，但只要全心投入，都是幸福的展現」，祝福林退休生活幸福美滿。

市府教育處表示，今年「我說我家的故事」徵件活動，鼓勵學生用聲音說出家庭照片背後的故事，現場除海報、照片展示，民眾用手機掃二維條碼，就會語音放送參加學生的家庭故事。

嘉北國小校長侯怡如說，近年隨單親家庭比例增加或雙薪家庭忙於工作，無後援家庭易走向「3C育兒」模式，管理手機、3C產品成教師教育現場新挑戰，此外，學生、家長情緒教育也刻不容緩，藉國際家庭日活動，除促進親子、家庭關係，更呼籲各界重視家庭的價值。

今獲獎學生中，港坪國小生宋佳媛以「祖孫溫馨時刻」為題，訴說她與祖父母動人祖孫情；民生國中生楊品樂在作品「阿嬤的餛飩湯」，分享與外婆一起包餛飩，學習包餛飩技巧，成為溫馨的回應。

港坪國小學生宋佳媛以「祖孫溫馨時刻」作品獲特優。（記者王善嬿攝）

民生國中生楊品樂分享與外婆一起包餛飩的家庭故事，今獲表揚特優獎項。（記者王善嬿攝）

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