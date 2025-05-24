平埔族列原民最後一哩路！台南西拉雅族親：直接修原民法

台南市原民會與平埔族親宣示支持平埔正名，落實原民轉型正義，爭取原民法修法。（記者楊金城攝）

2025/05/24 16:40

〔記者楊金城／台南報導〕行政院版平埔原住民族群身分法草案將送至立法院審議，朝野立委也各提送版本。台南西拉雅族親今天（24日）指出，行政院版太過保守，另立專法如同矮化平埔族群，將提版本爭取現行原住民族基本法修法直接納入平埔原住民族。

台南市原民會今天在麻豆曾文市政願景園區召開平埔族傳統名字研究調查成果，對於中央將對平埔原住民身分立法，市長黃偉哲與到場平埔族親宣示支持平埔正名，落實原民轉型正義，一同見證正名的最後一哩路。

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黃偉哲指出，雖然目前中央仍在立法中，但台南已經率先行動，最早將平埔西拉雅族列為市定原住民族，包括健檢補助、健保補貼、平埔族群原住民學生獎助學金、推動「熟」與「族別」註記、設立西拉雅文化會館、扶植夜祭與語言重建等多項社會福利都與其他原住民族無異，保障西拉雅族的權益，希望藉此拋磚引玉，呼籲其他縣市給予西拉雅同等的尊重，打造一個更平等、更公平的社會。

副市長葉澤山表示，西拉雅爭取正名運動30年來，總算到了最後一哩路，但平埔族親爭取的是修法，修改原住民族基本法直接納入，而不是另立專法，如立專法，不知到何時才能完備法制面，確保在社會、教育、醫療、就業等權益，市府的立場就是希望平埔原住民族與其他原住民族群享有同等的平權。

西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤說，行政院版平埔原住民族群身分法草案立法保守，專法不夠完整保障平埔族群的集體權及個人權，希望修改原住民族基本法讓平埔族群取得原住民身分，如另設平埔原住民身分法及差異性權利，顯然是階段權宜之策，期盼未來訂法，逐步落實完全民族權利，真正實踐族群轉型正義。

台南市頭社西拉雅文化發展協會理事長羅仁貴指出，另立平埔族群專法，形同視平埔族為次等原住民，矮化平埔族在法律的地位，族親訴求很簡單，就是把平埔原住民族納入原住民族基本法作修法，正視平埔族群的存在，呼籲政府還給平埔一個真正原住民的身分。

台南市長黃偉哲（前左）到場與平埔族親宣示支持平埔正名，落實原民轉型正義。（市府提供）

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