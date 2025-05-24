台電啟動2電廠備用及除役機組 高雄市環保局：整體排放量未增加

高雄市環保局於台電興達電廠3、4號燃煤備用機組啟用時進廠監督查核。（高雄市政府提供）

2025/05/24 16:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台電啟動興達電廠3、4號燃煤備用機組及已除役台電大林電廠5號燃氣機組供電，環團憂心加劇空氣污染。高雄市環保局說，台電未違反規定，市府並未開罰，台電夜間啟動備用供電，市府要求白天減少污染排放量應變，整體排放量並未增加，維護空氣品質。

台電興達電廠3、4號燃煤機組操作許可到去年9月底，去年底轉為備用機組，啟動時機為備轉容量率低於8％時，全年運轉不可以超過720小時，環保局要求2部機組今年底前除役。

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台電今年4、5月因夜間電力調度，啟動興達電廠3、4號燃煤機組運轉，3號機組累積使用109小時、4號機組使用，總用煤量3.2萬公噸，使用量為110年的1.6％。

此外，台電大林廠5號燃氣機組111年底已除役，112年轉為緊急電力備用設施，啟動時機為備轉容量率低於6％時，要求更嚴格，

同樣全年運轉不可以超過720小時，今年4月22日一度短暫啟動運轉12小時，併聯發電產生886公斤氮氧化物。

環保局說，台電興達電廠3、4號燃煤機組及台電大林廠5號燃氣機組除役，均轉為緊急電力備用設施，依據電力業空氣污染物排放標準，不需要操作許可證，全年運轉不能超過720小時，若要超過使用必須提報市府審查，經查台電未違反規定，市府均不開罰。

環保局已派員查核現場操作情形及全時監控管道排放情形，確認管道排放濃度符合高雄市電力業加嚴排放標準，要求台電白天減少污染排放量，高雄整體排放量不得增加，監督且掌握機組啟用期程，機組啟動時執行多項管制措施，維護整體空氣品質。

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